Si t’i largoni përmes metodave natyrale rrudhat e syve

Rrudhat në pjesën e poshtme të syve mund të jenë acaruese sepse janë ndër shenjat e para të plakjes. Ato dalin më shumë në pah kur buzëqeshni, rrudhni vetullat ose qeshni me të madhe. Shpesh, rrudhat mund të tjetërsojnë paraqitjen tuaj dhe t’ju bëjnë të dukeni të mëdhenj në moshë.

Lëkura poshtë syve është shumë delikate dhe rrudhat mund të shfaqen edhe në një moshë shumë të re si pasojë e mungesës së lagështisë. Humbja e kolagjenit, ekspozimi në diell dhe humbja e elasticitetit të lëkurës janë të gjithë kontribues në shfaqjen e rrudhave.

Në treg mund të gjeni shumë kura premtuese që mund t’i përgatisni në shtëpi. Megjithatë këto kura janë ideale për zbutjen e rrudhave dhe jo zhdukjen e tyre. Kurat e rekomanduara kanë për synim ushqimin e zonës rreth syve. Sa më e ushqyer të jetë kjo zonë aq më të zbehta do të jenë rrudhat.

Shkaktarët e rrudhave të syve

Sipas të dhënave me humbjen e kolagjenit dhe elastinës, vijat e holla transformohen në rrudha. Ekspozimi i lartë në diell është një nga shkaktarët më të mëdhenj të shfaqjes së rrudhave. Një tjetër arsye është kontraktimi i muskujve të fytyrës si pasojë e të qeshurës, ose duhanpirja.

Kurat kundër rrudhave në pjesën e poshtme të syve

Sipas studimeve, përdorimi i rregullt i një kremi hidratues mund të zbusë paraqitjen e tyre. Kremi ose kura e duhur mund të zbusë paraqitjen e rrudhave me 20%.

Vaji i arrës së kokosit

Nëse aplikoni vaj të arrës së kokosit në pjesën poshtë syve do të vëreni një zbutje të konsiderueshme të rrudhave. Ky vaj e ushqen ndjeshëm lëkurën delikate.

Ai nxit prodhimin e kolagjenit dhe përmban shumë antioksidantë që shkatërrojnë radikalet e lira të cilat kontribuojnë tek plakja. Vajin e arrës së kokosit duhet ta përdorni dy deri në tre herë gjatë ditës, përfshirë në mbrëmje përpara gjumit. Pas aplikimit bëni një masazh të lehtë duke përdorur mollëzat e gishtave.

Aloe vera

Xheli i aloe verës është shumë i mirë për të zbehur vijat e holla dhe rrudhat e syve sepse e bën lëkurën më elastike. Xheli i aloe verës e ushqen lëkurën shumë mirë sepse është i pasur me antioksidantë.

Sipas të dhënave përbërësit e xhelit kanë aftësi shtrënguese për lëkurën dhe e bëjnë atë më të tendosur falë nxitjes së prodhimit të kolagjenit dhe fibrës. Përdoreni xhelin dy ose tre herë në ditë dhe bëni një masazh të lehtë. Aloe vera është ideale për të trajtuar paraqitjen e lodhur të syve dhe heqjen e rrathëve të zinj.

Vaji i avokados

Vajin e avokados mund ta përzieni me vaj limoni apo qitroje dhe të krijoni një kurë shumë të mirë kundër rrudhave. Përzieni një pikë vaj limoni me një lugë gjelle me vaj avokadoje. Më pas me mollëzat e gishtave masazhoni zonën rreth syve duke përdorur disa pika nga kombinimi i mësipërm. Përsëriteni kurën dy ose tre herë në ditë.

Tranguj

Ekstraktet e trangujve ndihmojnë në rritjen e elastinës dhe ushqimin e lëkurës me antioksidantë. Trangulli jo vetëm që e ushqen dhe freskon lëkurën por zbut ndjeshëm shenjat e plakjes së saj. Mbajini fetat e trangullit për 10-15 minuta dhe më pas fërkojeni zonën lehtë me vaj të arrës së kokosit.

Si të parandaloni rrudhat

Mënyra më e mirë për të luftuar rrudhat është të mësoni se si t’i parandaloni ato.

Rregullat e arta për një lëkurë elastike në zonën e syve janë:

Përdorni krem kundër diellit;

Mbani syze dielli;

Pini 8-10 gota ujë në ditë për të përmirësuar kompleksitetin e lëkurës;

Hidratimi është i rëndësishëm.

Në mos kundër rrudhave, hidratohuni për të mirën e shëndetit./agroweb