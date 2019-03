Kripa ka një mijë virtyte, por mos hidhni shumë në pjatë

Edhe pse në kuzhinë ajo duhet të përdoret më shumë moderim, është një substancë me rëndësi thelbësore, shumë e dobishme për shëndetin, mirëqenien dhe kujdesin e trupit

Ka shumë lloje dhe mund të ketë, në varësi të përbërjes së saj, ngjyra të ndryshme. Kripa është një substancë me rëndësi thelbësore për funksionimin e duhur të trupit tonë. Gjëja e rëndësishme është të konsumohet me moderim të madh, në mënyrë që të mos rrezikohet një seri e gjatë sëmundjesh, duke përfshirë hipertensionin, veshkat dhe problemet e zemrës. Duke u përdorur siç duhet, është një burim i përfitimeve të mëdha dhe ka një veprim kurativ, pastrues dhe madje kozmetik dhe antimoshë.

Çfarë është – Kripa është një përbërje kimike në të cilën dy ose më shumë ione lidhen me një molekulë brenda një grilë kristaline. Kripërat mund të jenë shumë të ndryshme nga njëri-tjetri: ka organike ose inorganike, të thjeshta ose komplekse dhe mund të përbëjnë komponime të ndryshme kimike. Disa kripëra janë të tretshme në ujë, të tjera jo, të tjerët shkrihen në substanca të tjera. Ajo që ne njohim më mirë është kripa e zakonshme, emri shkencor i së cilës është klorur natriumi, për të treguar se një nga molekulat e saj është e përbërë nga një atom klor dhe një atom natriumi. Prandaj është vetëm një nga llojet e shumta të kripërave ekzistuese, por ka një rol shumë të rëndësishëm për funksionimin e duhur të trupit tonë.

Për çfarë shërben – Një nga karakteristikat që e bën kripën themelore është aftësia e saj për të transmetuar impulse nervore, rregullon presionin e gjakut dhe shkëmben lëngjet. Kjo është arsyeja pse të gjitha organizmat kanë, në indet dhe lëngjet, një prani të caktuar të kripës. Në mjekësi, kur një pacient duhet të hidratohet, përdoret një zgjidhje fiziologjike që përmban një përqindje të caktuar të kripës. E rëndësishme, për të mbajtur veten të shëndetshëm, nuk duhet ta tejkalojmë me konsumin: Doza maksimale e rekomanduar në kuzhinë është pesë gram në ditë, ose sasia që gjendet në një lugë çaji.

Secila ngjyrën e saj – Kripa mund të marrë ngjyra të ndryshme në varësi të mineraleve që hyjnë në përbërjen e saj kimike. Kripa e detit është ajo që njohim dhe përdorim më shumë: zakonisht ka një ngjyrë të bardhë dhe kokrra të vogla dhe të holla; ajo përdoret gjerësisht në kuzhinë për të shijuar ose për të ruajtur ushqimin. Gjithmonë në mesin e kripërave të detit, vlen të përmendet flour de sel (ose lule kripë) është një lloj i kripës detare franceze, karakteristikë e Britanisë jugore, por edhe e Camargue, me një aromë delikate, e cila përdoret për ushqim të papërpunuar. Kripa blu e Persisë është një kripë natyrore e shkëmbit nga minierat kripë të Iranit; të rralla dhe të çmuara, me një butësi intensive dhe një shije paksa djegëse. Ngjyra e saj i detyrohet një minerali të quajtur silvinit. Kripa rozë Himalajane ka një përmbajtje shumë të lartë të mineraleve natyrore që e bëjnë atë më të pasurën dhe më të plotën në botë; ka një shije delikate që nuk mbulon shijet e ushqimeve të tjera, por i shoqëron dhe i rrit ato. Gjithashtu shumë e njohur është kripa gri e Britanisë me origjinë të lashtë, ngjyra karakteristike e saj është për shkak të pranisë së argjilave që e pasurojnë atë me shumë minerale. Kripa e kuqe e Alaea ia detyron ngjyrën e saj pranisë së hekurit. Ndërkohë, me ngjyrë të zezë është kripa hawaiane, e varfër me natrium dhe e pasur me karbone bimore me vetitë e njohura pastruese. Një kripë e zezë e pasur me karbon të bimëve është kripa e zezë e Qipros.

Për bukurinë – Kripa në kozmetikë kthehet në një aleat të madh të bukurisë. Dy lugë kripë tretur në një litër ujë, duke u masazhuar në fytyrën tuaj janë të dobishme për pastrimin e butë të lëkurës dhe për të përmirësuar elasticitetin e tij. Kripërat e Detit të Vdekur, të shtuara në ujë të banjës ose të përdorura për scrub, janë efektive për të luftuar mbajtjen e ujit dhe celulitin. Mbetjet dhe përfundimet e ujit dhe kripës mund të përdoren gjithashtu për të luftuar mbajtjen.

Efikasitet shërues – Uji që nga kohërat e lashta është përdorur si një dezinfektues dhe antiinflamator. Një kilogram e gjysmë kripë në ujin e banjës ka një efekt qetësues në lëkurën e irrituar dhe në rast të pickimeve të insekteve. I njëjti rezultat është marrë duke aplikuar garzë të ngjyer në ujë dhe kripë në pickimin e insekteve. Një lugë çaji kripë deti në një gotë me ujë të ngrohtë është e dobishme për shpëlarje në rast të mishrave të përflakur dhe frymëmarrjes së keqe. Me dy lugë kripë tretur në një tenxhere me ujë shumë të nxehtë përgatiten përbërje të dobishme për të liruar udhë ajrore për ftohjet.

Për shtëpinë – Kripa mund të jetë e dobishme në kuzhinë për të pastruar enët e pista nga yndyra: vetëm vendosni pak kripë dhe fshijini me një copë letre. Një kripë e vogël që kalon në gota është e dobishme për të hequr gjurmët kokëforta të çajit ose të kafesë, ndërsa duke shtuar pak kripë në ujin ku i vërshoni vezët e bën më të lehtë për t’i zhytur. Është gjithashtu e dobishme për heqjen e njollave nga pëlhura dhe, duke fshirë me pak ujë, pastron edhe pllakën e hekurit që përdorim për hekurosje/Shqip.