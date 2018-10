Vlerat ushqyese të qumështit

Qumështi është një nga produktet më të konsumueshme të bulmetit.

Megjithatë, koha e pirjes së tij është thelbësore në përthithjen e ushqyesve nga organizmi apo në marrjen e disa vlerave të caktuara.

Proteinat

Nëse dëshironi të merrni më shumë proteinë në mëngjes, atëherë qumështi duhet pirë gjatë këtij vakti të rëndësishëm. Përveç proteinës qumështi ofron edhe magnez, fosfor dhe vitamina, kockat dhe muskujt kanë nevojë për kalcium dhe proteina për t’u rritur dhe zhvilluar.

Pagjumësia

Nëse keni probleme me gjumin, atëherë në mbrëmje pini një gotë me qumësht të ngrohtë, qumështi do t’ju qetësojë dhe do t’ju ndihmojë të flini mirë.

Çlodhja

Nëse ndiheni të lodhur, atëherë duhet të pini qumësht në mbrëmje. Qumështi përmban amino acide që e ndihmojnë trurin të çlirojë serotoninë, qumështi gjithashtu ju ndihmon të qetësoheni.

Tretja

Për një tretje më të mirë zgjidhni të pini qumësht të ngrohtë dhe jo të ftohtë. Sigurohuni që të mos abuzoni me konsumin e qumështit, sepse nëse e teproni do të dëmtoni shëndetin, sasia e mjaftueshme e qumështit është 150-200 ml në ditë.

Mos e zieni ose ngrohni qumështin shumë shpesh sepse nxehtësia ndikon në pasurinë e ushqyesve të tij. /kp