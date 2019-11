Kosovarja puth meshkuj të ndryshëm për të bërë fotografi perfekte për rrjete sociale

Me gjeneratën e tanishme të lidhur fort për rrjetet sociale, nuk është e befasishme që udhëtimet nëpër botë po bëhen kryesisht për të shkrepur momentin më të përkryer për Instagram.

Dhe një grua ka qenë shumë e qartë në kërkesën e saj për këtë fotografi perfekte, duke zbuluar se ajo u kërkonte të huajve ta puthin atë në disa nga vendet më të famshme të botës, shkruan “Daily Mail”.

I hope this guy i met at the Eiffel Tower and asked for a pic of us kissing so i could pretend i had a romantic time in Paris is doing good. pic.twitter.com/KD4mxMI9NX — kristiana (@KristianaKuqi) November 1, 2019

Kristiana Kuqi, nga Kosova, thotë se ka kërkuar nga “një mashkull i rastësishëm” që ta puthte atë para Kullës së Eiffelit në mënyrë që ajo të mund të “pretendonte duke thënë se po kalonte një kohë romantike në Paris”, transmeton Koha.net.

Kuqi, e cila së fundmi ka marrë diplomë universitare dhe jeton në Virginia, SHBA, këtë fotografi e ka postuar në profilin e saj në Twitter dhe ka shkruar se shpreson që mashkulli që e ka puthur “është mirë”, transmeton Koha.net. Po ashtu, ajo ka postuar edhe një fotografi tjetër ku shihet duke u puthur me një mashkull të panjohur para Koloseumit në Romë.

I hope this one from Rome is good too pic.twitter.com/cndQtiq51l — kristiana (@KristianaKuqi) November 1, 2019

“Shpresoj që kjo nga Roma është e mirë po ashtu”, ka shkruar ajo në mbishkrimin e fotografisë.

Por, duket se ajo nuk ishte e kënaqur me vetëm këto dy fotografi dhe ajo postoi edhe një fotografi të tretë ku shihet duke puthur një zjarrfikës. “Dhe zjarrfikësi i cili iu përgjigj zjarrit në një ceremoni martesore që isha në Kentucky. Shpresoj që edhe ai është mirë po ashtu”, shtoi ajo.

And the fireman who responded to a fire at a wedding i was at in Kentucky. Hope he’s good too pic.twitter.com/vYWp3z3WIa — kristiana (@KristianaKuqi) November 1, 2019

Qëkur ka postuar këto fotografitë, ato kanë marrë mbi 60,000 komente në të cilat njerëzit e lavdëronin guximin e saj dhe madje disa të tjerë kanë pranuar të kenë bërë të njëjtën gjë.

Duke iu përgjigjur një prej shumë komenteve admiruese në Twitter, Kristiana shtoi: “Kjo gjë vërtet të bën me nerva, por të kënaq shpirtin. Thjesht kënaqem në pjesën tjetër të ditës”.