Belgut i vidhet biçikleta në Bruksel, e gjen atë në Fier me ndihmën e MPB-së shqiptare

Një banor i Brukselit, përpjekjet e të cilit për të gjetur biçikletën e tij të vjedhur nuk rezultuan të suksesshme në Belgjikë, ia ka dalë që ta lokalizojë atë jashtë vendit duke iu falënderuar një aplikacioni mobil, një forumi online dhe zyrtarëve të qeverisë shqiptare.

Denis Hacquin, biçikleta elektrike e të cilit iu vodh derisa e njëjta “ishte brenda dhe e bllokuar” në Ixelles rreth një muaj më parë, e gjeti atë rreth 2,000 kilometra larg, në qytetin shqiptar të Fierit.

Ai ka thënë se ishte afër të hiqte dorë nga gjetja e saj pasi gjërat po shkonin ngadalë pas ankesës së tij në polici. Mirëpo Hacquin tha se ia kishte dalë që ta lokalizonte atë përmes aplikacionit mobil “Find My Bike”.

“Kisha humbur shpresat por vetëm deri në momentin kur aplikacioni ‘Find My Bike’ papritmas sinjalizoi se biçikleta ime ishte në Budapest, dhe, jo shumë më vonë, në qytetin shqiptar të Fierit”, ka thënë ai për portalin belg, “Bruzz”, transmeton Koha.net.

@ediramaal Hi, I'm trying to get help or get in touch with authorities to recover a valuable e-bike that was stolen from me in Belgium and just got located with precision in Fier, Albania. Any help or guidance would be immensely appreciated.