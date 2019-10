Zbulohet qerrja romake me dy kuaj e varrosur 1,800 vjet më parë në Kroaci

Arkeologët në Kroaci kanë zbuluar mbetjet e fosilizuara jashtëzakonisht të ruajtura mirë të një qerreje romake të varrosur me dy kuaj 1,800 vjet më parë si pjesë e “ritualit për familjen e pasur”.

Arkeologët nga Muzeu i Qytetit Vinkovci dhe Instituti i Arkeologjisë nga Zagrebi zbuluan karrocën romake me dy rrota (të njohura në gjuhën latine si ‘cisium’) me kuaj në Jankovaçka Dubrava afër fshatit Stari Jankovci, në lindje të Kroacisë.

Zbulimi besohet të jetë një shembull i mënyrës se si njerëzit me pasuri ekstreme u varrosën ndonjëherë së bashku me kuajt e tyre.

Kuratori Boris Kratofil shpjegoi për mediat lokale se zakoni i varrosjes nën tuma (një varr i lashtë varrosjeje) ishte një ritual i jashtëzakonshëm varrosjeje gjatë periudhës romake në jug të Basenit të Panonisë.

“Zakoni shoqërohet me familje jashtëzakonisht të pasura që kanë luajtur një rol të spikatur në jetën administrative, sociale dhe ekonomike të krahinës Panonia”, tha Kratofil.

Zbulimi vlerësohet të jetë nga shekulli i tretë pas Krishtit, por ekipi i shkencëtarëve po punon për të konfirmuar epokën e tij.

Drejtori i Institutit të Arkeologjisë Marko Dizdar tha se ishte një zbulim i bujshëm që është unik në Kroaci.

“Pas kësaj vjen një proces i gjatë i restaurimit dhe ruajtjes së gjetjeve, por edhe një analizë e plotë e gjetjeve. Pas disa vjetësh do të dimë pak më shumë rreth familjes, anëtarët e së cilës u varrosën në këtë zonë, para 1,800 vjetësh. Ne jemi më të interesuar për vetë kuajt, domethënë, nëse ata janë edukuar këtu apo kanë ardhur nga pjesë të tjera të perandorisë, të cilat do të na tregojnë më shumë për rëndësinë dhe pasurinë e kësaj familjeje. Ne do të arrijmë këtë përmes bashkëpunimit me institucione të vendit, si dhe me shumë institucione evropiane”, u shpreh Dizdar./ksp