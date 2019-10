Qytetet në të ardhmen - me pyje dhe lëvizje elektrike

Qytete-pyje dhe lëvizje elektrike, qytetet e së ardhmes do të jenë të zhytyra në gjelbërim, e mallrat do të dorëzohen me dronë. Ky është vizioni optimist të cilit do të duhet t`i përshtaten metropolet e nga sa thuhet, qyteti i parë i këtij lloji është gati në Meksikë, transmeton TCH.

E rrethuar nga gjelbërimi, zona prej rreth 560 hektarësh, e ndodhur jo shumë larg Kankunit, ka formën e një rripi. Ishte menduar fillimisht që aty të ndërtohej qendra më e madhe tregtare në Amerikën Latine.

Por kur panë zonën, arkitektet menduan ta kthenin në një qytet-pyll. “Kjo nuk do të thotë të kthehemi në të kaluarën sepse vajtojmë një gjendje para-moderne. Përkundrazi, ne e menduam qytetin si një pyll dhe pemët si një fakt urban, e kjo nuk është gjë tjetër veçse një ndërthurje e përsosur mes tyre", shprehen ata.

Frymëzimi për të ashtuquajturin “Smart Forest City“ vjen nga qytetërimi misterioz i Majave, ndonëse padyshim materializimi i idesë për të marrë formën e një qyteti inteligjent, apo e qytetit të së ardhmes, ka qenë një rrugëtim i gjatë. Deri më tani ky ka qenë gjithmonë një koncept, i aplikuar kryesisht për një model banimi e kurrë për një qytet të tërë.

Masterplani është në gjendjen e tij përfundimtare, kështu që qyteti i së ardhmes është përvijuar dhe është gati të ndërtohet. Projekti do të nisë në vitin 2020 për tu përfunduar sipas gjasave në 2026-tën.