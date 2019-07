Një kofshë gjigante e dinozaurit zbulohet në Francë

Eshtra e një kofshe të një dinozauri gjigant është gjetur këtë javë nga paleontologët francezë në Francën jugperëndimore, ku gërmimet e disa prej kafshëve më të mëdha ndonjëherë janë zbërthyer që nga viti 2010.

Besohet se eshtra e kofshës prej dy metrash, e gjetur në Angeac-Charente, i përkiste sauropathit, një lloj dinozauri i gjatë që ishte përhapur në Tokë më shumë se 140 milionë vjet më parë.

