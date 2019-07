Gjëra të mahnitshme që ndoshta nuk i dinit se ekzistojnë

Ndonjëherë, realiteti është më i huaj sesa fiksion. Herë të tjera, realiteti duket si fiksion. Ne nuk po flasim për magjinë, mermaidët dhe kalorësit – po flasim për gjërat më të çuditshme pak të njohura në planet.

Po, bota është plot me gjëra të mahnitshme, mahnitëse, me të vërtetë të pabesueshme që kurrë nuk e dinit se ekzistonin. Këtu, ne kemi grumbulluar disa prej tyre, transmeton tch.

Njerëz profesionist që kërkojnë falje-Nëse ke një aftësi për të shprehur keqardhjen dhe është e mirë për t'i bërë të tjerët të ndihen më mirë për një situatë të papërshtatshme ose të pakëndshme, atëherë mund të jeni të përkryer për një karrierë si kërkues faljeje profesionale. Kompanitë si Southwest Airlines punëson kandidatë të kualifikuar për t'u marrë me klientët e zemëruar. Profesionistët kanë për detyrë që të kërkojnë falje dhe ajo të jetë fektive, duke e bërë klientin që ta harrojë shërbimin e “keq”, që i është ofruar nga kompania.

Një makinë që "printon" rrugët me tulla-Mund të duhen javë për të shtruar një rrugë me tulla, por ju mund të merrni të njëjtin rezultat shumë më shpejt duke përdorur një makinë shtruese “Tiger Stone”. Pasi punonjësit ngarkojnë tullat, makina i rregullon ato dhe i vendos në modelin e dëshiruar ashtu si një printer që rrotullon letrën.

Një liqen rozë që ngjan si çamçakëz-Nëse ndonjë ditë do të përballeshit me liqenin Hutt Lagoon në Australi, do ju duket sikur jeni në ëndërr për shkak të ngjyrës rozë që e karakterizon ujin. Burimi i ngjyrës rozë është prania e organizmit Dunaliella Salina. Dunaliella Salina është një lloj mikroorganizmi që i jep ujit ngjyrën karakteristike. Ky lloj mikroorganizmi shkakton përmbajtjen e kripës në liqen dhe krijon ngjyrën e kuqe. Liqeni nuk ka efekte negative mbi njerëzit.

Një tunel me gjethe-Ndoshta një nga vendet më romantike në botë, tuneli i trenit Klevan, Ukrainë, është një kalim me gjethe prej tre miljesh (kjo është një foto e sipër, më lart) që nganjëherë quhet "Tuneli i dashurisë". Treni ende funksionin sot, por me një frekuencë shumë më të ulët. Kjo do të thotë që turistët janë të lirë të ecin në tunel dhe të marrin këtë pamje mahnitëse.

Lulja më e madhe në botë-Lulja më e madhe në botë, Rafflesia, nuk ka gjethe, por mburret me petalet e saja gjigante. Ajo mund të peshojë më shumë se 20 kilogramë dhe lëshon një erë të athët që ngjan si mish i kalbur.

Plazhi i kuq-Ka shumë plazhe të bukura me rërë të bardhë. Por në Kinë, ka një plazh që është shumë i kuq. Panjin Red Beach është emëruar për shkak të faktit se është i mbuluar me alga deti të kuqe, Sueda në vend të rërës. Alga e detit fillon të rritet gjatë prillit dhe majit dhe është e gjelbër gjatë gjithë verës; kur vjen vjeshta kthehet në një e kuqe rrezatuese.

Një planet akulli që digjet-Ka gjëra në hapësirë që na detyrojnë të pranojmë fakte që duken të kundërta. Për shembull, Gliese 436b është një planet që është i ngrirë dhe në zjarr. Ekzoplaneti i largët i Neptunit është bërë nga akulli dhe megjithatë ka një temperaturë prej rreth 822 gradë Fahrenheit.