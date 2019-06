Që nga ditët e hershme të eksplorimit të hapësirës, një debat ka shpërthyer mbi një pyetje të madhe: A duhet të dërgojmë njerëz në kozmos, apo thjesht t’ia arrijmë kësaj me robotë?

Të dy vizionet kanë një logjikë të shëndoshë në favo të tyre. Makinat e automatizuara janë relativisht të lira dhe të disponueshme dhe mund të veprojnë vazhdimisht në ambiente të ashpra.

Meqënëse Hëna me siguri kualifikohet si një mjedis i ashpër dhe operacionet hënore do të përfitonin në mënyrë të qartë nga aktiviteti i vazhdueshëm, robotët mund të duket si opsioni më i ndjeshëm për të rritur një koloni në Hënë, veçanërisht nëse qëllimi është një operacion komercial.

Sigurisht shumë njerëz të mençur mendojnë se kjo është zgjidhja më e mirë.

Por njerëzit kanë disa përparësi nga ana e tyre.

Ne jemi më mirë në mendimin kritik dhe përshtatemi me sfidat e papritura në mjedise të reja.

Hëna me siguri kualifikohet si një mjedis i ri; ndërsa ne mund të bëjmë supozime dhe të ndërtojmë masa paraprake për sistemet robotike në Hënë, hulumtimi dhe zhvillimi hënor padyshim do të kërkojë një mendim dhe përshtatje të shpejtë në mënyrë që të ketë sukses.

Pra, me rritjen e presionit për të dërguar njerëzit në Hënë, Mars dhe më gjerë, si mund të vendosim nëse misioni i ardhshëm hapësinor është një për njerëzit apo robotët?

Dhe a bën përpjekjet për të komercializuar operacionet hapësinore që sugjerojnë se robotët janë mënyra më eficente për zhvillimin e hënës?

Këto pyetje nuk do të marrin përgjigje thjesht nga shkenca dhe inxhinierët – ato gjithashtu do të varen nga ekonomia.

Në fakt, kërkesat ekonomike të investimeve të Hënës janë ekstreme në vetvete.

Disa llogaritje të shpejta bazuar në llojet e industrive të cilat mund të zhvillohen më shpejt, si turizmi dhe minierat, do të kërkonin norma afatgjata të kthimit prej pothuajse 10 përqind nga një operacion hënor i arritur.

Ndërmarrjet me risk të lartë do të synojnë shumë më tepër; investitorët sipërmarrës që tani mbledhin fonde hapësinore duket se presin norma të kthimit afër 40 përqindëshit.

Ky është një kriter i lartë, që do të thotë se ekonomia do të jetë vendimtare në marrjen e vendimit.

Këtu ka tri njohuri që ekonomistët mund të ofrojnë:

Avantazhi krahasues

Kur ekonomistët përpiqen të kuptojnë se si punonjësit me aftësi të ndryshme duhet të ndajnë kohën, ose se si vendet me pikat e forta të ndryshme duhet të ndajnë burimet e tyre të prodhimit për të maksimizuar përfitimet nga tregtia, ato përdorin një parim të quajtur “përparësi krahasuese”.

Në një botë ku LeBron James dhe një person i thjeshtë vendosin se kush duhet të luajë basketboll dhe kush të kosisë lendinat, LeBron ka një avantazh absolut në të dyja.

Ai do të jetë më i mirë në të dy aktivitetet.

Por përparësia krahasuese është një çështje tjetër.

Paratë që mbreti James mund të fitojë nga një minutë tjetër basketbolli e tejkalon më shumë fitimin e tij nga një minutë tjetër pranë lëndinave, kështu që specializimi sipas përparësisë krahasuese na tregon se LeBron duhet të përqëndrohet në basketboll.

Kjo maksimizon të ardhurat që gjenerojmë së bashku.

Aktiviteti fitimprurës tregtar në Hënë do të kërkojë një përzierje të operacioneve të vazhdueshme, si dhe të menduarit kritik dhe adaptimin.

Ndërsa robotët aktualë janë shumë më të mirë se njerëzit në operacionet e vazhdueshme, njerëzit janë (tani për tani) më të aftë të mendojnë në mënyrë kritike dhe të përshtaten me sfidat e papritura.

Kjo u jep njerëzve avantazhin krahasues në detyrat që kërkojnë të menduarit kritik dhe përshtatjen, ndërsa robotët kanë avantazhin krahasues në detyrat që kërkojnë operacione të vazhdueshme.

Kjo do të thotë se operacionet e Hënës që integrojnë njerëzit dhe robotët siç duhet, do të krijojnë më shumë mundësi për fitim se operacionet tërësisht-njerëzore ose me robotë.

Në këtë kuptim, tek një ekonomist, “njerëzit kundër robotëve” është debat i gabuar.

Debati i saktë është: Cila është përzierja e duhur?

Përfitimi margjinal

Njerëzit në hapësirë kushtojnë më shumë se robotët në hapësirë.

Ky është një argument popullor kundër misioneve dhe vendbanimeve me ekuipazhe.

Dhe është e vërtetë – por e humbet gjysmën e “kthimit” të ekuacionit të fitimit.

Pyetja që një ekonomist do të drejtonte është: “A e rrit një njeri më shumë fitimin e operacioneve hënore në krahasim me një robot më shumë?”

Nëse një mision thjesht robotik dështon sepse robotët nuk ishin në gjendje të mendonin në mënyrë kritike për misionin dhe të përshtateshin me sfidat e papritura, misioni mund të gjenerojë kthime të të ardhurave të barabarta me zero, pa marrë parasysh se sa e lirë rezultoi.

Zero, ndarë nga një numër i vogël, është ende zero.

Nga ana tjetër, nëse një njeri është në gjendje të zgjidhë problemin dhe të sigurojë vazhdimin e misionit, atëherë njeriu i ka shtuar vlerë pavarësisht nga kostoja shtesë.

Me fjalë të tjera, suksesi apo dështimi i një ndërmarrjeje komerciale nuk varet vetëm nga shpenzimet.

Kjo varet nga fitimet përfundimtare.

Pra, një mision i Hënës human me një shkallë më të lartë të përfitimit është më tërheqëse sesa një mision thjesht robotik me një nivel më të ulët, edhe nëse kjo e fundit kushton më pak.

Roli i qeverisë

Pra, a ka rëndësi nëse përdorim robotët apo njerëzit?

Jo në të vërtetë. Debati i tanishëm mbi çështjen nëse duhet t’i dërgojmë robotët ose njerëzit në Hënë, është jashtë objektivit, të paktën për një ekonomist.

Nëse qëllimi është që në fund të komercializohet Hëna, do të na duhen të dyja.

Dhe sa herë që një njeri më shumë do të prodhojë fitime më të mëdha se sa një robot tjetër, ne duhet të presim që kompanitë të duan ta dërgojnë atë njeri në hapësirë.

Ndonëse nuk ia kemi arritur ende qëllimit, kjo nuk do të thotë që s’do të ndodhë kurrë.

Në të vërtetë, për shkak të zvogëlimit të përfitimeve margjinale nga investimi në një kontribut të vetëm dhe përparimit teknologjik në avionin e hapësirës njerëzore, duhet të presim që kjo pikë të arrijë përpara se të kalojë shumë kohë.

Por nuk duhet t’i nënvlerësojmë sfidat e komercializimit.

Çdo mision, i pajisur me ekuipazh human ose robotik, që nuk mund të prodhojë normat e kërkuara të fitimeve për investitorët, do të gjejë veten në shportën e mbeturinave shumë shpejt.

Duke pasur parasysh kufizimet e tanishme të robotëve dhe koston e lartë të dërgimit të njerëzve në hapësirë, nuk duhet të habitemi nëse komercializimi afatshkurtër i Hënës në një shtrirje për investitorët privatë dhe qeveritë duhet të presin që të vazhdojnë të nënvlerësojnë shpenzimet, ose garantimin e përfitimeve, për industritë tona hënore private që po lindin.

Nëse ekziston një gjë që na tregon ekonomia, është që nxitjet janë të rëndësishme.

Fitimet janë stimuj të fuqishëm për ndërmarrjet tregtare dhe qeveritë do të luajnë një rol qendror në mbështetjen e këtyre stimujve për komercializimin hënor.

Kjo përfshin nxitjen e të drejtave të pronës intelektuale të fuqishme për ndërmarrjet hapësinore të shpërndara në nivel ndërkombëtar, duke ofruar më shumë kontrata fikse për mallra dhe shërbime të bazuara në hapësirë dhe formimin e më shumë partneriteteve publike-private të orientuara drejt projekteve lunare komerciale.

Në fakt, në disa nivele, parimet ekonomike sugjerojnë fuqimisht se zhvillimi i hënës nuk është një “ose”, por një projekt “edhe”.

Ashtu si ne do të kemi nevojë për robotë dhe njerëz për të zhvilluar Hënën, do të kemi nevojë për investitorë privatë dhe qeveritë që punojnë së bashku për të nënshkruar zhvillimin ekonomik hënor.

Zhvillimi tregtar i Hënës është i mundur dhe potencialisht fitimprurës, por nuk do të jetë i lehtë apo i lirë./ tema