11 misteret e ikonave më të famshme botërore

Ka disa vepra arti dhe arkitekture që janë të njohura në të gjithë botën.

Por nëse studion pak historinë e disa prej tyre, do të zbuloni se shumë prej tyre përmbajnë shumë mistere, transmeton tch.

Apartamenti në katin e sipërm të Kullës Eiffel. Gustave Eiffel, njeriu që ndërtoi monumentin më të famshëm të Francës, ndërtoi dhe një apartament për vete në katin e saj më të lartë. Ai shpesh e përdori atë për të pushuar dhe për të pritur mysafirë. Në një rast ai pati një bisedë të gjatë me Thomas Edison. Apartamenti përmban një kuzhinë, banjo, dy dhoma gjumi, dhe natyrisht, ka pamje spektakolare. Sot ajo shërben si një muze.

Zinxhiri i thyer në këmbët e Statujës së Lirisë. Statuja e Lirisë iu dha SHBA-ve nga populli i Francës në nder të 100 vjetorit të Revolucionit Amerikan. Ajo simbolizon lirinë, demokracinë dhe shfuqizimin e skllavërisë. Është për këtë arsye që një zinxhir i thyer gjendet në këmbët e statujës - diçka që shpesh anashkalohet nga shumë mijëra turistë që shkojnë ta shohin atë.

Mona Lisa. Është një fakt i mirënjohur që shumë artistë kanë riprodhuar të famshmen Mona Lisa. Por besohet se ka një portret tjetër të pikturuar nga vetë Da Vinçi dhe kjo nuk është kopje. Interesant, versioni i dytë është pikturuar nga një perspektivë pak më ndryshe. Është e mundur që ajo të jetë bërë nga një artist tjetër, ose ndoshta disa prej tyre. Sipas ekspertëve, megjithatë, ka më shumë gjasa që kjo të jetë thjesht një version më i hershëm i kryeveprës së Da Vinçit.

Kapsula e kohës në malin Rushmore. Gjatë ndërtimit të këtij monumenti të famshëm, arkitekti Gutzon Borglum donte të krijonte Sallën e Kronikave brenda fytyrës së shkëmbit - një dhomë të fshehtë ku gjeneratat e ardhshme do të gjenin shënimet themelore dhe informacionin rreth historisë së SHBA. Për këtë qëllim, ai gërmoi një shpellë pas kokës së Abraham Lincoln. Menjëherë pas kësaj, megjithatë, Borglum vdiq, dhe plani i tij nuk ishte përfunduar. Në vitin 1998, më shumë se 50 vjet pas vdekjes së tij, kopjet e dokumenteve të rëndësishme dhe kujtimet e presidentëve të ndryshëm u vendosën brenda sallës së papërfunduar, e cila tani shërben si një kapsulë kohore.

Matterhorn në Disneyland. Matterhorn në Disneyland që është modeluar dhe emëruar pas një mali në Alpet në kufi me Zvicrën dhe Italinë është slita e parë me tuba me tela të vazhdueshme. Brenda majës së sipërme ka një strukturë të vogël papafingo që përdoret si një zonë për vendosje dhe pushim për alpinistë dhe një shportë basketbolli. Alpinistët dhe anëtarët përdorën fushën e basketbollit dhe zonën e skive për t'u përgatitur për ngjitjet e planifikuara ose për të kaluar kohën kur kishte mot jo të keq.

Pamja origjinale e Sfinksit. Sfinksi i Madh i Gizës është statuja më e vjetër në botë. Fillimisht, ajo u dekorua me bojë të ndritshme, fragmente të cilat mbesin prapa në një nga veshët e saj.

Gjithashtu kishte një hundë dhe një mjekër të madhe. Mbetjet e këtyre mund të shihen në muzetë britanike dhe egjiptiane. Disa ekspertë besojnë se Sfinksi fillimisht mund të ketë pasur kokën e një luani ose një qeni, dhe një fytyrë njerëzore ishte gdhendur shumë më vonë. Kjo do të shpjegonte dallimin e madh midis përmasave të trupit gjigant dhe kokës së vogël.

Krijimi i Pizës. Kulla e famshme përmban shumë sekrete. Gjithkush e di për pjerrtësinë e saj, por askush nuk e di se kush e ka ndërtuar në të vërtetë kullën e zileve për katedralen e Pizës. Një nga arsyet për këtë mister është fakti se është ndërtuar përgjatë rreth 200 vjetësh. Historianët mendojnë se plani i ndërtimit është zhvilluar nga Bonanno Pizano, por një kandidat më i mundshëm ishte Diotisalvi, i cili krijoi vendin e pagëzimit e vendosur pranë kullës që është ndërtuar në të njëjtin stil.

Fytyra e Danaë e Rembrandtit. Rembrandt filloi të pikturojë Danaë dy vjet pas martesës së tij me Saskia van Uylenburgh. Artisti e përshkroi gruan e tij në shumë prej pikturave të tij dhe për një kohë të gjatë mbetën një mister se pse ngjashmëria me Saskia nuk ishte aq e qartë në këtë imazh siç ishte në veprat e tij të tjera të viteve 1630. Vetëm kohët e fundit janë gjetur shpjegime për këtë mister. Kur shqyrtohet duke përdorur x-rrezet, ngjashmëria e figurës në pikturë me gruan e Rembrandit është shumë më e qartë.

Emri i atraksionit më të famshëm turistik në Britani. "Big Ben" nuk i referohet tërë kullës, por vetëm ziles së madhe brenda saj. Deri në shtator të vitit 2012, emri zyrtar i strukturës ishte "The Bell Tower e Pallatit të Westminsterit". Tani emri i tij zyrtar është "Kulla e Elizabetës".

Ngjyra e Golden Gate Bridge. Ura është një nga monumentet më të fotografuara në botë. U desh një kohë e gjatë për të rënë dakord për ndërtimin e saj me Marinën e Shteteve të Bashkuara. Kur u mor përsipër leja, marina dëshironte që ajo të pikturohej me vija të zeza dhe të verdha në mënyrë që të ishte e dukshme në mjegull. Në fund, arkitekti i urës, Irving Morrow, e bindi ushtrinë të pikturojë atë një ngjyrë të errët portokalli. Kjo jo vetëm që siguroi se ishte e dukshme në të gjitha kushtet e motit, por gjithashtu i dha një pamje tërheqëse.

Qielli në pikturën The Scream. Në vitin 2003, një grup astronomësh treguan teorinë se ngjyra e ndritshme e kuqe e qiellit që mahniti artistin, u shkaktua nga shpërthimi i vullkanit Krakatoa në 1883.