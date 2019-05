Për dy ditë, pesë fëmijë nga Gjilani do të ushtrojnë detyrat e ekzekutivit

Në shënim të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve, kryetari i Komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, ia ka dorëzuar detyrën Olti Suliqit, i cili së bashku me ekipin e tij do ta ushtrojnë këtë funksion për dy ditë.

“Sot është moment i veçantë pasi do të ushtrohet detyra e kryetarit dhe pozitave të tjera nga ana e fëmijëve të zgjedhur për dy ditë në shënim të Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve. Fëmijët e të gjitha komuniteteve do të udhëheqin dhjetëra aktivitete sot dhe nesër dhe në fund do të zgjedhim projektin për financim. Urime kryetarit Olti Suliqit, i cili, do ushtroj detyrën e kryetarit dhe ekipit të tij”, ka thënë Haziri.

Haziri ka uruar që çdo fëmijë i Kosovës dhe i botës që të gëzojë të drejtat e barabarta, të trajtohen dhe të mbështeten në familje, shkollë dhe komunitet.

Ushtruesi i detyrës së kryetarit dhe ekipi i tij gjatë ditës do të vizitojnë Policinë e Kosovës, do të vendosin një pano para teatrit të qytetit, do të vizitojnë repartin e Pediatrisë në Spitalin e Përgjithshëm, për të përfunduar me vizitën në çerdhen e fëmijëve “Poema”.

Përbërja e fëmijëve që do t’i ushtrojnë detyrat në ekzekutiv:

Olti Suliqi - Ushtrues detyre i kryetarit

Andi Daku - Ushtrues detyre si nënkryetarit të Komunës

Kanina Mehmeti - Ushtrues detyre e kryesueses së Kuvendit

Melisa Jakupi - Ushtrues detyre e shefit të Kabinetit të Kryetarit

Fjolla Murati - Ushtrues detyre e asistentet së Kryetarit të Komunës​