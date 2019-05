Stuhia e rërës “gëlltit” Australinë

Stuhi gjigante rëre kanë pushtuar Australinë, duke e ngjyrosur qiellin me ngjyrë portokalli dhe duke rritur shqetësimet për cilësinë e ajrit. Skuadrat e emergjencave kanë raportuar për mijëra njerëz me probleme me frymëmarrjen dhe me astmën.

Një re gjigande pluhuri e rëre gëlltiti qytetin Mildura në veriperëndim të Viktorias duke e zhytur atë tërësisht në errësirë për rreth gjysmë ore.

Në shumë rajone të New South Wales, qartësia e shikimit ka qënë një problem.

Sipas Qendrës meteorologjike të Australisë, shpejtësia e erës arriti në 87 km në orë. Banoret e kontesë ishin lajmëruar orë më parë për mbërritjen e stuhisë dhe kishin marrë masa për tu evakuuar prej shtëpive.

Mjaft ironike ishte se stuhia ndodhi në Ditën Botërore të Astmës.

Sipas mediave lokale kjo ishte stuhia me e madhe në 40 vitet e fundit/ dita.