13 rastësi të pabesueshme

Jeta ndonjëherë na sjell surpriza të çuditshme që duken të pamundura për t’u shpjeguar thjesht duke iu referuar teorive të probabilitetit.

Enzo Ferrari, i cili themeloi kompaninë Ferrari, vdiq në vitin 1988. Rreth një muaj më vonë, futbollisti Mesut Özil lindi. Duke parë portretet e tyre, nuk keni faj nëse mendoni nëse ata janë vëllezër binjakë. A është ky një rast rimishërimi?

Jennifer Lawrence është një imazh i ngjashëm i aktores egjiptiane Zubaida Tharwat.

Në vitin 1898, 14 vjet para fundosjes së Titanikut, shkrimtari i fantazisë Morgan Robertson shkroi novelën “Futility”, e cila tregonte historinë e një anijeje që ishte zhytur – dhe që mbante emrin Titan. Por nuk ishte vetëm emri ku mund të shohim një rastësi të tmerrshme. Si anija imagjinare ashtu edhe ajo e vërtetë u përshkruan si të pacenueshëm, kishin karakteristika të ngjashme teknike, mungonin një numër i përshtatshëm fluturimesh dhe u përplasën me ajsbergun në Atlantikun e Veriut. Pas fundosjes së Titanikut, libri u ripublikua me titullin Futility, ose The Sinking of the Titan.

Kompozitori i famshëm George Handel ishte një fqinj i kitaristit të famshëm Jimi Hendrix – padyshim, ata ishin ndarë nga dy shekuj. Handel jetoi në Londër në 25 Brook Street, ndërsa Hendrix jetoi për një kohë në 23 Brook Street. Ata ishin të dy muzikantë të pabesueshëm që kishin një ndikim të madh në zhvillimin e muzikës në epokat e tyre përkatëse.

Një nga njerëzit e parë që humbën jetën gjatë ndërtimit të Digës Hoover ishte George Tierney, i cili vdiq më 20 dhjetor 1922, kur kryente punë përgatitore. Personi i fundit që vdiq gjatë ndërtimit ishte Patrick Tierney – djali i George. Ai gjithashtu vdiq më 20 dhjetor.

Më 1895, në shtetin e Ohajos, dy vetura u përplasën. Veçori e këtij aksidenti të veçantë duhet të gjendet në faktin se gjatë kësaj periudhe, prodhimi i automobilëve sapo ishte duke filluar të hiqet, dhe ishin vetëm këto dy makina në tërë Ohajon. Për fat të keq, në atë kohë aksidentet e automobilëve ende nuk ishin të dokumentuara, kështu që të dhënat zyrtare të këtij rasti nuk kanë mbijetuar.

Një numër i rastësive të çuditshme ekzistojnë në biografitë e dy presidentëve amerikanë: Abraham Lincoln dhe John Kennedy. Këtu janë vetëm disa prej tyre: Ata u vranë nga një plagë me armë zjarri në pjesën e pasme të kokës, të premten, përpara një festimi (Lincoln u vra pak para Pashkëve, Kennedy në prag të Falënderimeve). Secili shoqërohej nga gruaja e tij dhe një çift tjetër. Të dy kishin katër fëmijë. Të dy kishin një mik të quajtur Billy Graham. Kennedy kishte një sekretar të quajtur Znj Lincoln. Presidenti Lincoln kishte një sekretar të quajtur John. Pasardhësit e tyre në të dy rastet ishin nënpresidentë të quajtur Johnson, të cilët ishin të dy jugorë dhe demokratë.

Varret e ushtarëve të parë dhe të fundit britanikë të vrarë në Luftën e Parë Botërore janë të vendosura 6 metra larg njëra-tjetrës, dhe kështjellat e tyre përballen me njëri-tjetrin. Kjo marrëveshje nuk ishte aspak e qëllimshme.

Në librin Arthur Gordon Pym të Nantucket, shkruar nga Edgar Allan Poe, ne mësojmë historinë e katër marinarëve që mbijetuan mbytjen e anijes së tyre dhe u detyruan të hanë një punëtor të quajtur Richard Parker. Po pohoi se kjo histori ishte e bazuar në ngjarje të jetës reale, por kjo nuk ndodhte në të vërtetë. 46 vjet pasi libri u shkrua, një varkë e vërtetë u fundos dhe anëtarët e ekuipazhit të shpëtuar treguan se si kishin ngrënë një punëtorë anijesh të quajtur … Richard Parker. Kjo çoi në thashetheme se shkrimtari i famshëm amerikan kishte në pronësi një makinë kohe.

Në korrik të vitit 1975, Erskine Lawrence Ebbin, një banor 17 vjeçar i Ishujve Bermuda, po hipte përgjatë rrugës në biçikletën e tij kur u godit nga një taksi. Pothuajse një vit më parë, edhe në korrik, vëllai i Erskine, i cili ishte edhe 17 vjeç, u vra. Ai po ngiste të njëjtën biçikletë dhe u vra nga një taksi gjithashtu. Pas timonit ishte shoferi i njëjtë dhe ai po mbante të njëjtin pasagjer.

Një herë, aktori Anthony Hopkins kishte nevojë urgjente për të marrë një libër në mënyrë që të mund të studionte për një rol në një film në të cilin ai luante: Vajza nga Petrovka, shkruar nga George Feifer. Ai nuk mund ta gjente librin në një dyqan kudo, por pastaj krejt rastësisht ai u gjende përballe një kopjeje të harruar në metro. Kur Hopkins më vonë takoi Feifer, ky i fundit i tha atij se ai nuk kishte një kopje të vetë librit – ai e kishte ia kishte huazuar kopjen e tij të fundit një miku, i cili e kishte humbur atë diku në metro.

Qyteti i Romës, themeli i shtetit romak, u themelua sipas legjendës nga Romulus dhe Remus. Si pasojë, Romuli u bë mbreti i parë i Romës. Sundimtari i fundit i Perandorisë Romake Perëndimore ishte Romul Augustus, edhe pse ai lindi si Flavius ​​Romulus Augustus. Megjithatë, mund të thuhet se një nga perandoritë më të fuqishme të botës së lashtë filloi dhe mbaroi me emrin “Romulus”.

Parashikim?