Popujt mund të ndryshojnë, por duhen sa më shumë ëndërrimtarë

Memli Sh. Krasniqi u lind më 12 qershor 1968 në Gjilan. Shkollën fillore dhe të mesmen i kreu në Prishtinë, ndërsa studimet në Degën e Historisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, më 1995. Pas diplomimit ka punuar asistent në Degën e Historisë të Institutit Albanologjik.

Më 2008 ka mbrojtur temën e masterit “Shoqëria biblike dhe shqiptarët 1881-1912”, ndërsa në universitetin “Kirili dhe Metodi” në Shkup më 2012 ka mbrojtur tezën e doktoratës “Rilindja Kombëtare Shqiptare, Shoqëria biblike britanike për të huajt dhe bektashizmi 1814-1897”.

Është autor i veprave: “Shoqëria biblike britanike për të huajt dhe bektashizmi 1814-1897”, “Shqiptarët në shtypin britanik (1774-1856)”. Bashkautor i veprave: “Dokumente të Shoqërisë biblike britanike dhe për të huajt (1816-1912)”, “Kujtesa kolektive: dëshmi dhe ngjarje(1944-1966)”.

Krasniqi është bashkautor i disa botimeve ndërkombëtare si: “Islamic Leadership in the European Lands of the former Ottoman and Russian Empire (Legacy, Challenges and Change)” e “Balkans in the Turkish History”. Ai është pjesëmarrës me kontribute shkencore në dhjetëra kongrese, konferenca, simpoziume, sesione dhe aktivitete të tjera shkencore nga fusha e historisë, të organizuara në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Bullgari, Turqi, Rumani, Greqi, Gjermani, Itali, Irlandë etj. Aktualisht është shef i Degës së Historisë në Institutin Albanologjik.

Krasniqi është personazhi i kësaj jave që rrëfehet në rubrikën e përjavshme “7 Shkronjat” në “E diela e Koha Ditore”.

Flija është ushqimi im i preferuar. Nuk e kuptoj ende mirë, se pse ky ushqim tradicional shqiptar, që përbëhet nga vetëm tre përbërës; mielli (i grurit ose edhe i misrit), kripa dhe yndyra, dhe e pjekur në saç, bëhet kaq e shijshme. Natyrisht, flija shkon bashkë me kos dhe sidomos me mjaltë, kur bëhet edhe ushqim superior. Kjo më kujton të kaluarën e popullit shqiptar dhe thënien e njohur: "Bukë e kripë e zemër". Pra, të varfër, por edhe me ato pak gjëra ushqimore, paraardhësit tanë kanë ditur të jenë kreativë, duke përgatitur ushqime, të cilat sot vlerësohen edhe nga të huajt…