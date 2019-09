“Zana” reflekton traumën që pamundëson jetën normale

Një vrapim i shkujdesur i një vogëlusheje lojcake në livadhin e kositur është përjetimi që rizgjohet si ëndërr, traumë dhe dhembje. Plumbat e ushtrisë serbe nuk këputën vetëm fillin e jetës së Zanës katër vjeçe. Vitet e pasluftës duken sikur janë veçse një paqe e pamundur përballë dhembjes që gjen mënyrat e saj për të ngrirë buzëqeshjen në çdo rast, shkruan sot Koha Ditore.

Trauma e madhe zë të shplekset midis një fshati panoramik të Pejës, ku jeta gjallëron mes përditshmërisë me halle e punëve në bujqësi. Të përdorura me mjeshtëri të përveçme, kamerat dhe lentet e Panavisionit arrijnë të përkapin në mënyrë të barabartë skenat plot gjelbërim me të përbrendshmën emocionale të personazheve, dy botë thuajse të kundërta me njëra-tjetrën.

Të lehurat e largëta të një qeni bashkë me kokorisjet e pulave nuk janë dromcat e vetme që sjellin tek audienca erën e një fshati. Ky idil sipërfaqësor shprishet qysh në fillim nga një ëndërr e surrealtë gjaku. Këtu nis peri i Adrianës: ëndrra është prologu i dramës së madhe që luhet në fatet e ngrira të Lumes (Adriana Matoshi) dhe Ilirit (Astrit Kabashi), çifti që ka përjetuar tragjedinë.

E bija e tyre është vrarë nga ushtria serbe. Përpjekja për të vijuar shtjellën e jetës nuk duket e lehtë dhe dy personazhet nuk e kanë të lehtë rehabilitimin. Rrethi familjar provon të ndjekë kurën tradicionale: Lumja dhe Iliri duhet të sjellin në jetë një fëmijë. Vështirësitë për të ngelur shtatzënë dhe kontrollet te mjeku nuk kryejnë punë. Këtu shfaqet vjehrra e autoritetshme, nëna e Ilirit (Fatmire Sahiti), e cila e detyron të renë që të provojë edhe kura “magjike”.

Duke qenë besëtytja e ngulitur ende në mendësinë e njerëzve, Lumja fillimisht vihet para një shëruese popullore (Irena Cahani), “alkimia” e së cilës sikur e vë në pikëpyetje mosbesimin e saj, e bashkë me të edhe të audiencës. Kërcënimi i nënkuptuar i vjehrrës se do t’i gjejë Ilirit një nuse tjetër bën që Lumja të pranojë vizitën edhe te hoxhë Murati (Mensur Safçiu), që pretendon se di të shërojë “sehiret”.

