Një dimension i ri i artistit Bekim Lumi

Skena teatrore dhe kulturore shqiptare e njeh Bekimin Lumin si regjisor, si një nga regjisorët e mëdhenj, i cili, me angazhimin e me veprën e tij artistike ka lënë shenja të qarta estetike. Që ka lënë një emblemë të pashlyeshme teatrore e regjisoriale, që nga “Mësimi” i Joneskos e deri te “Arturo Ui”, e Brechtit, kryevepra e tij artistike! Bekimi është nga ata pak regjisorë, dhe për mua është e vazhdon të jetë nga regjisorët e rrallë që, edhe po të mos ishte emri i tij në krijimet e tij teatrore, do të dallohej menjëherë me qasjen e tij origjinale, të papërsëritshme. Është regjisori i cili, me vizionin e tij autentik, me përkushtimin e tij të pashembullt, me botën e tij të veçantë, ka ndërtuar shenjat e tij të pashlyeshme teatrore, emblemën e tij krijuese, shkruan sot Koha Ditore.

Bekimin, ne, kolegët e tij, po edhe studentët tanë të dhjetëra e më shumë gjeneratave, e njohim si pedagogun e përkushtuar, të rreptë e parimor. E njohim si pedagogun e pakompromis, i cili i besonte një sistemi të vlerave akademike, të cilit, në mënyrë të pashoqe, i ishte kushtuar edhe atëherë kur shëndeti i tij nuk ia lejonte këtë.

Bekimin, pos si regjisor e pedagog unikal, bashkë me Fadil Hysajn, me kolegun e mikun tonë, kam pasur fatin e mirë ta njoh edhe si hulumtues, hulumtues me një ndjesi për të vërtetën, për saktësinë dhe me ndjenjën e lartë të përgjegjësisë kur kemi punuar së bashku në një projekt shumëvjeçar të Akademisë së Shkencave e të Arteve të Kosovës dhe ku shquante një dimension i pazakonshëm prej hulumtuesi i Bekimit që, tek ne, rrallë bashkërendohen brenda një njeriu, si artist e si studiues.

E kujtoj këtë dimensionin hulumtues të Bekimit, sepse libri “Shekespeare-i dhe Kanuni i Lekë Dukagjinit” (një studim krahasues i tragjedisë “Makbethi” të William Shakespeare-it në kontekst me kodin zakonor shqiptar, “Kanuni i Lekë Dukagjinit”), sado që e njihja këtë dimension, është një zbulim, madje edhe për shumicën e kolegëve e të miqve të tij të tjerë të rrethit të ngushtë, të mos flasim për publikun e gjerë.

