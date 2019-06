“Gjurmët” kthejnë kohën me këngët që s’harrohen

Entuziazmi do të bënte që “djemtë e lagjes” të bëhen bashkë para 39 vjetësh. Por shpejt këngët e tyre do të bashkonin shumë të rinj jo vetëm të Prishtinës, por gjithandej Kosovës. “Copat” e gjurmëve të tyre nuk është fare e vështirë të mblidhen as pas gati katër dekadash.

Salla “1 Tetori” në kryeqytet e ka vërtetuar këtë. Goxha kohë pa nisur koncerti njerëzit ia kishin mësyrë vendit. Gjenerata më të përziera në publik, zor se mund të ketë pasur ndonjë koncert i mëhershëm, shkruan sot Koha Ditore.

Të rinjtë e viteve ‘80 janë bashkuar me gjeneratat që mund të jenë fëmijët e tyre. Të parët për nostalgjinë e “Gjurmëve” e të dytët shkaku i këngëve të bendit që janë dëgjuar vazhdimisht të përpunuara nga këngëtarët e rinj.

Por bashkimi i njerëzve nuk është bërë vetëm brenda sallës. Ka pasur edhe aso lidhjesh direkte nëpërmjet telefonit, ku miqtë e të pranishmëve që jetojnë në shtetet e tjera donin ta kenë një ndjesi të atmosferës.

E kur vokalisti Migjen Kelmendi është ngjitur në skenë për të treguar se për pak do të fillojë koncerti, ovacionet ishin tregues se atmosfera do të jetë e një niveli të lartë. Edhe përkundër kushteve të sallës e ajrit ngufatës.

Të ndarë në dy pjesë – ata që kanë qenë në këmbë dhe të ulur – publiku shpesh është bashkuar për të vallëzuar në këmbë. “Garda” e vjetër e “Gjurmëve” është pritur në nivel heronjsh. Por për të sjellë këngët, barrën kryesore e kanë pasur miqtë e tyre.

Formacioni i parë i “Gjurmëve” në vitin 1980 përbëhej nga Migjen Kelmendi, vokal, Tomorr Kurshumliu, vokal e bass-kitarë, Petrit Riza, në bateri, dhe Gazmend Hasbahti në kitarë, i cili në vitin 1982 do të zëvendësohej nga Bekim Dyla. Në vitin 1984 bendit iu bashkua edhe Armando Gjini. Për realizimin e këngëve të tyre bashkëpunuan me instrumentistë të tjerë, si: Urim Koshi, Shkëlzen Badivuku, Ngadhnjim Domi, Arianit Koci e Besim Ilazi. Në vitin 1986 vendosin të mos bëjnë më muzikë, për t’u bashkuar edhe një herë pas një viti dhe për të krijuar hitin “Heroi i qytetit pa lumë”. Kelmendi ka prezantuar disa prej anëtarëve të vjetër të bendit dhe të rinjve që u janë bashkuar në instrumente. Kori i shkollës së muzikës “Prenk Javova” e një grup polifonik nga jugu po ashtu kanë qenë pjesë e formacionit.

Para mikrofonit, Kelmendi ka thënë se kënga që do të këndojë i kushtohet pikërisht këtij mjeti. “Mikrofoni po i bie gjithkujt në dorë”, ka ironizuar ai para se të nisë të këndojë “Mikrofoni” me Bojken Lakon. Këngët e “Gjurmëve” janë risjellë për publikun që ka mbushur sallën bashkë me këngëtarë që janë më të rinj, si: Dukagjin Lipa, Elina Duni, Alban Nimani, Marsela Çibukaj, Genc Salihu, Shpat Deda, Dren Abazi, Edona Vatoci, Xuxi, Tomor Kuçi, Vjoleta Zefi e Nezafete Shala. Sa herë përmendet Prishtina si qytet pa lumë, adhuruesve të muzikës së “Gjurmëve” u shkon mendja te ky bend.

E kënga “Heroi i qytetit pa lum” është një prej atyre që identifikon bendin e kur këndohet atmosfera nuk ka limit. I madh e i vogël në këmbë në formë kori kanë shoqëruar Dukagjin Lipën e Migjen Kelmendin me këtë këngë. Sidomos refreni ka bërë që krejt salla të bashkohet në një zë. Për “Erën” është ftuar në skenë Elina Duni. Edhe këtë këngë sa i përket interpretimit të pranishmit “e kanë transformuar” duke kënduar bashkë me Dunin.... (Më gjerësisht, sot në "Kohën Ditore")

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.