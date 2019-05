Komedia e zezë e jug-koreanit fiton “Palmën e Artë” në Kanë

Regjisori jug-korean, Bong Joon-ho, ka rrëmbyer çmimin e madh të Kanës, “Palmën e Artë”, me komedinë e tij të zezë “Parasite”.

Festivali i Filmit në Kanë i dha shkëlqim edhe të rinjve.

“Atlantics”, një tregim për migrantët nën regjinë e franko-senegalezes Mati Diop, fitoi çmimin e Dytë më të rëndësishëm të festivalit, transmeton Koha.net

Filmi, i bazuar në dokumentarin e saj të shkurtër të vitit 2009, ishte filmi i saj i parë i metrazhit të gjatë.

Këta janë fituesit e festivalit të sivjetmë të Kanës.

Palme d’Or

“Parasite”, regjisori: Bong Joon-ho

Grand Prize

“Atlantics”, regjisorja: Mati Diop

Aktori më i mirë

Antonio Banderas; “Pain And Glory”

Çmimi i jurisë (TIE)

“Les Misérables”, regjisori: Ladj Ly

“Bacurau”, regjisorët: Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles

Regjisori më i mirë

Jean-Pierre dhe Luc Dardenne, “The Young Ahmed”

Aktorja më e mirë

Emily Beecham, “Little Joe”

Skenari më i mirë

Céline Sciamma, “Portrait Of A Lady On Fire”

Përmendja speciale

“It Must Be Heaven”, regjisorja: Elia Suleiman

Kamera më e mirë

“Our Mothers”, regjisori: Cesar Diaz

Palma e Artë për Filmin e Shkurtër

“The Distance Between Us And The Sky”, regjisori: Vasilis Kekatos

Përmendja speciale: “Monster God”, regjisorja: Agustina San Martin