“Talia e Flakës” me telashet e nikoqirit dhe mirëpritjen e publikut

Atmosfera e natës së parë të festivalit të dramës origjinale shqipe ”Talia e Flakës” ka pasur dy dimensione. Drejtori i Teatrit të Gjilanit, nikoqir i festivalit, e ka pranuar para publikut se kanë probleme me financimin e aktiviteteve të tyre, mirëpo nuk përmendi se 12 aktorë tash e 5 muaj kanë mbetur pa paga, ngase Komuna nuk u ka ndarë buxhet.

Shfaqja premierë “Kërkuesit”, me autor Zef Skiroin nën regji të Blerta Rrustemi-Nezirajt, e cila ishte paraparë që të inskenohej në këtë festival ka dështuar në mungesë të buxhetit. Aktorët i kishin ndërprerë provat. Për publikun gjilanas do të inskenohet shfaqja “I vetëm në banesë” me autor Avni Shkodrën, nën regji të Natyrë Kallabës, shkruan sot Koha Ditore.

Dimensioni i dytë është se Teatri Kombëtar i Kosovës me shfaqjen “I ligu për mend” ka fituar zemrat e publikut gjilanas, të cilët duartrokitën në mënyrë të veçantë interpretimin e aktorëve ku është spikatur interpretimi i Luan Jahës. Shfaqja e zhanrit komedi, me tekst të Gjergj Fishtës nën regji të Altin Bashës, ka shkaktuar të qeshura me situatat që trajtohen.

Në anën tjetër, ceremonia e hapjes është përcjellë me probleme teknike në zërim.

Pas fjalimeve skena ka qenë e aktorëve të “I ligu për mend”.

Aktori Luan Jaha është ndarë i kënaqur me publikun gjilanas, të cilin e ka vlerësuar si të vëmendshëm.

e Flakës ka vazhduar me shfaqjen “I vetëm në banesë”, që është në mesin e pesë shfaqjeve që sjell sivjet ky festival....(Më gjerësisht, sot në "Kohën Ditore")

