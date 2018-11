Galeria Qahili thërret shkrimtarët për “Hijet e Bardha”

Përmes një njoftimi për media, Galeria Qahili fton të gjithë shkrimtarët nga vendi e rajoni të aplikojnë për ekspozitën “Hijet e Bardha”.

“Edhe ky edicion organizohet për nder të festave të fundvitit, mirëpo këtë vit do të festohet me poezi të ndryshme të shkrimtarëve që vijnë nga Ballkani. Të gjithë të interesuarit mund të marrin më shumë informata dhe të aplikojnë në galeriaqahili.com. Thirrja për aplikim do të jetë e hapur deri me 24 Nëntor 2018”, thuhet në njoftimin për media.

Hapja e ekspozitës Hijet e Bardha me poezi, festës së shkrimtarëve do të jetë më 1 dhjetor 2018.

Gjithnjë sipas njoftimit, “Hijet e Bardha” është një aktivitet artistik, e më specifikisht një festë për festat e fundvitit që organizohet nga Galeria Qahili.

“‘Hijet e Bardha’ janë një metaforë për ta përshkruar artin si diçka të dëlirë, të pastër dhe madhështor. Vet hija është gjigante, është një iluzion që nuk është asnjëherë e njëjtë. Edhe pse Hijet e Bardha nuk i shohim ato janë gjithkund. Mu për këtë arsye veprat e artit përmbajnë një sharm dhe e mahnisin publikun”.