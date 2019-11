Dënim me burg tre personave për një rrahje gjatë 2016-s

Gjykata Themelore në Gjilan ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarve Sh. B., N. B. dhe S. B për veprat penale “lëndim i rëndë trupor” dhe “pjesëmarrja në rrahje”.

“Të akuzuarit me datë 01.09.2016 rreth orës 12:00 minuta në fshatin Zhegovc, pas një mosmarrëveshje verbale me të dëmtuarin S. Q. zyrtar në Agjencionin Pyjor të Kosovës, fillimisht kanë pasur një zënkë verbale, më pas ka rezultuar me konflikt fizik, me ç’rast i dëmtuari nxjerrë revolen dhe shtie në ajër, me qëllim të frikësimit. I akuzuari N. B. i vërsulet duke u kacafytur, më pas ndërhyjnë edhe të akuzuarit Sh. B. dhe S. B. Gjatë përleshjes i akuzuari Sh. B. ka arritur të marrë revolen nga i dëmtuari dhe godet 3 – 4 herë në pjesën e përparme të hundës dhe në regjionin mollëzor të djathtë të fytyrës, me çka është dashur të marr tretman mjekësor në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK)”, thuhet në njoftim.

Me këto veprime i akuzuari Sh. B., ka kryer veprat penale “lëndim i rëndë trupor” ndërsa të akuzuarit S. B. dhe N. B. kanë kryer veprën penale “pjesëmarrja në rrahje”, vepra të sanksionuara me Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Trupi gjykues i Departamentit të Krimeve të Rënda, ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarit Sh. B. duke e dënuar me 2 vjet burgim dhe dënim me gjobë në shumën prej 500 Euro.

Ndërsa të akuzuarit N.B. dhe S. B. ka gjykuar me nga 10 muaj burgim, i cili dënim do të ekzekutohet pas plotfuqishmërisë të aktgjykimit.

“Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit”, përfundon njoftimi.