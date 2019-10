Tentonin të trafikojnë njerëzit për në shtetet perëndimore, arrestohen dy të dyshuar

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, janë arrestuar dy persona të cilët në pikëkalimin kufitar te Dheu i Bardhë dhe Hani i Elezit kanë tentuar të trafikojnë me para disa njerëz për në shtetet perëndimore.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull K/Shqiptar i cili në vendkalimin kufitar te Dheu i Bardhë me veturë ishte ndaluar nga Policia pasi me vete në veturë e kishte pasur pasagjerin, viktimën mashkull K/Shqiptar, të cilët në mënyrë të kundërligjshme i kishte premtuar se do t’ia siguronte udhëtimin deri në Belgjikë. Sipas viktimës me të dyshuarin për atë udhëtim ishin marrë vesh që kur të arrijë në Belgjikë t’ia japë tremijë e pesëqind (3,500) euro. Pas intervistimit i dyshuari me urdhër të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raport.

Gjithashtu, sipas PK-së, edhe te pikëkalimi kufitar te Hani i Elezit “është arrestuar i dyshuari mashkull K/Turk i cili me veturë ishte ndaluar nga Policia, pasi me vete në veturë i kishte pasur edhe katër pasagjerë meshkuj turq, shtetas të Turqisë, me qëllim të dërgimit në Maqedoni e më pas në shtetet perëndimore”.

“Viktimat kanë deklaruar se për dërgimin e tyre në shtete perëndimore kanë bërë marrëveshje me persona të ndryshëm në Turqi, të cilët me të arritur në destinacion sipas marrëveshjes pagesat kanë qenë nga 5,500-6,000 euro. Lidhur me rastin i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit dërgohet në mbajtje”, thuhet tutje në raport.