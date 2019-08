Arrestohen tetë të dyshuar për marrje me prostitucion

Policia e Kosovës përmes një komunikate për media bën të ditur se ka arrestuar në Prishtinë tetë persona të dyshuar për prostitucion.

Policia e Kosovës, konkretisht Sektori i Hetimeve nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore dhe Njësia për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore – Prishtinë, pas hetimeve intensive të zhvilluara, me datën 27 gusht 2019, kanë realizuar dy plane operative lidhur me veprat penale ‘mundësim ose detyrim në prostitucion’, ‘ofrimi i lokaleve për prostitucion’, si dhe ‘bashkëkryerje’.

Gjatë realizimit të këtyre planeve operative në dy lokacione të ndryshme janë identifikuar dhe janë arrestuar persona të dyshuar të përfshirë në veprat penale të lartcekura.

Në lokacionin e parë gjatë realizimit të planit operativ janë arrestuar dy persona të dyshuar:

B. lindur me 1993 m/sh/k

L. lindur me 1998 f/sh/Shqipërisë

Ndërsa në lokacionin e dytë janë arrestuar gjashtë persona të dyshuar:

S. lindur me 1992 m/sh/k

I. lindur me 1999 f/sh/k

K. lindur me 1999 f/sh/k

R. lindur me 1992 f/sh/k

A. lindur me 1972 f/sh/k

C. lindur me 1993 f/sh/k

Lidhur me rastin si prova materiale janë sekuestruar shtatë telefona mobilë.

Pas intervistimit me vendim të prokurorit, të dyshuarit e cekur më lart janë ndaluar për 48 orë.