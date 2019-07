Përdhunohet dhe shantazhohet 13 vjeçari, arrestohen në flagrancë dy të rinjtë e dyshuar në Tiranë

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tiranë dhe është zbuluar tek pas një denoncimi të një qytetareje për vjedhje banese.

Top Channel raporton se dy të rinj të moshës 20 dhe 21 vjeç dyshohet se kanë abuzuar seksualisht me një 13 vjeçar. Ata e kanë ftuar të miturin në banesë me pretekstin për të luajtur video-lojëra dhe më pas kanë abuzuar me të seksualisht. Ata i kanë bërë edhe një video me të cilën e shantazhonin se do e publikonin në rrjetet sociale.

Dy të rinjve u është bashkuar edhe një 45 vjeçar. Ata i kërkonin të miturit një shumë prej 5 mijë eurosh.

13 vjeçari po qëndronte për pushime te tezja e tij dhe personat e akuzuar i kanë kërkuar që t’u jepte çelësat e shtëpisë së tezes ku ata më pas kanë hyrë dhe kanë vjedhur bizhuteritë.

Pas denoncimit në polici, efektivët kanë vënë re se grabitja ishte kryer pa thyer derën e shtëpisë dhe morën në pyetje familjarët se kush kishte çelës të derës. Gruaja ka treguar se një çelës të shtëpisë e mbante edhe 13 vjeçari.

Pasi është marrë në pyetje në praninë e një psikologeje, fëmija ka treguar të gjithë skenën e rëndë.

Policia ka arrestuar për ngjarjen shtetasit Valter Hysja, 20 vjeç dhe Fatmir Haxhiu, 21 vjeç. Në kërkim është shpallur shtetasi Bledar Matja, 45 vjeç.