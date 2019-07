Një muaj paraburgim të dyshuarit në Gjakovë për përdhunim të një femre dhe incizim të aktit

Gjykata Themelore në Gjakovë ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Gjakovës, duke i caktuar masën e paraburgimit një muaj të pandehurit L. H. për vepër penale të dhunimit.

Gjykata thotë se me datë 18 korrik 2019, në orët e hershme të mëngjesit, në Shkugëz të Gjakovës, “i dyshuari L. H. e detyron të dëmtuarën H. M. që të kryejë aktin seksual me dhunë dhe pa dëshirën e saj, dhe të njëjtën e incizon gjatë aktit, duke e kërcënuar se në qoftë se e paraqet rastin në Polici, do ta publikonte videon”.

“Me këtë veprime i pandehuri, dyshohet të ketë kryer veprën penale ‘Dhunimi’, vepër e sanksionuar me Kodin Penal të Republikës së Kosovës (KPRK). I pandehuri do të mbahet në paraburgim në kohëzgjatje prej një (1) muaj, i cili do të llogaritet nga data 18 korrik 2019 dhe do të zgjasë deri më 17 gusht 2019”, thuhet në njoftimin e Gjykatës.

Gjyqtari i procedurës paraprake në Departamentin e Krimeve të Rënda, pas shqyrtimit të shkresave të lëndës, ka konsideruar se janë përmbushur kushtet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit, pasi caktimi i masave tjera alternative do të ishin të pamjaftueshme për zhvillimin me sukses të procedurës penale.

Palët kanë të drejtën e ankesës ndaj këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës.