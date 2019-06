40 ditë paraburgim shtetasit nga Shqipëria që po kërkohej nga Franca

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti për Krime të Rënda, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e paraburgimit prej 40 ditësh ndaj të kërkuarit - pandehurit me iniciale K.LL. nga Durrësi – Republika e Shqipërisë, e cila masë do të llogaritet prej datës së ndalimit 17.06.2019, nga ora 11:00, e gjerë me datën 26.07.2019, për shkak se plotësohen kërkesat ligjore nga nenin 4 para.2. të Ligjit mbi Bashkëpunimin Juridik Ndërkombëtar me që i njëjti kërkohet nga autoritetet e shtetit Francës.

“Me datën 17.06. 2019, ora 11.00, nga zyrtarët policorë në vendkalimin Kufitar të Vërmicë, është ndaluar shtetasi i Republikës së Shqipërisë me iniciale K.LL. nga Durrësi – Republika e Shqipërisë, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale, blerja dhe shpërndarja e narkotikëve nga neni 222-36,222-41,222-44,222-45,222-47,222-48,222-49,222-50 të Kodit Penal të R. Francës L-5132-8,L-51327,L-5132-8,R 5132-74,R-5132-77,5132-78 C, vepër kjo e paraparë me Kodin Penal të Kosovës nga neni 267 i KPRK-së, i kërkuar sipas urdhër arrestit të Interpolit me nr. 2016/37593, Interpol Case Refrnce 2016/37594/1, i lëshuar me datën 01.06.2016,për arrestimin e të kërkuarit – të pandehurit me kërkesë për ekstradimin pranë autoriteteve të R. së Francës”, thuhet në komunikatë.

Tutje thuhet se me qëllim të konkretizimit të ekstradimit ka kërkuar të caktohet masa e paraburgimit në bazë të nenit 165 par.2 nën para.2.5. pika 2.5.1. e KPPK-së, ngase ekziston rreziku se i njëjti mund të arratiset dhe do të pengoj procedurën e ekstradimit, e me këtë do të pengoj rrjedhjen e procedurës penale, andaj gjykata e vlerëson se janë plotësuar kushtet për të caktuar masën e paraburgimit.