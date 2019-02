Arrestohet një kërcënues i disa serbëve të Kosovës

Policia e Kosovës, më 15.02.2019, në vendkalimin kufitar Dheu i Bardhë, ka ndaluar një person i cili dyshohet se, më 18.07.2018, ka kryer veprat penale ‘sulm kundër rendit juridik të RKS-së’ dhe ‘mashtrim’.

“I dyshuari, S.A. viti i lindjes 1957, m,s,k, në dy fshatra: Osojan të Istogut dhe Gorazhdec të Pejës, tek viktimat (meshkuj, serbë, kosovarë) ka shpërndarë pamflete me përmbajte të ndjelljes së frikës, me porosi për vrasje, grabitje dhe maltretime pjesëtareve të komunitetit serb në Kosovë, me qellim që këto veprime të kundërligjshme tu vishen popullatës shqiptare dhe para faktorit ndërkombëtar t’i paraqes si fajtor, duke i kontribuar destabilizimit të situatës së sigurisë”, thuhet në raportin e policisë.

Me urdhër të prokurorit të Prokurorisë Speciale të RKS-së, është kryer kontrolli i shtëpisë dhe objekteve përcjellëse të personit të dyshuar.

Gjatë kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar dëshmitë relevante: nëntë fletore të ndryshme me shënime, tri vula të ndryshme, një kopje e një diplome, shtatë dokumente të ndryshme, një vizitë-kartë, dy zarfe me dokumente, katër telefon celularë, një çantë dore ngjyrë kafe me pesë vula të ndryshme, një çantë e zezë krahu me dokumente të ndryshme si dhe dy fletore me shënime.

Ndaj të dyshuarit është lëshuar akt-vendimi për ndalim prej 48 orëve.