Arrestohet pasi kapet me 3.5 kg heroinë

Prokuroria Themelore e Gjilanit, Departamenti për Krime të Rënda, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, përkatësisht me njësitin antidrogë, gjatë ditës së djeshme ka ndaluar të dyshuarin SH.Z., për shkak të dyshimit të veprës penale ‘’Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge’’ nga neni 273 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

“Prokuroria pas njoftimit me rastin, menjëherë ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore, me ç’rast pas bastisjes së shtëpisë dhe lokaleve tjera përcjellëse në Gjilan, nga ana e zyrtarëve policor, te i dyshuari janë gjetur 3.5 kilogram narkotik, e cila dyshohet të jetë e llojit ‘’Heroinë’’, dhe të cilën dyshohet që i njëjti e ka poseduar me qëllim shitjeje”, thuhet në njoftim.

Ndaj të njëjtit është marrë aktvendim mbi ndalim në kohëzgjatje prej 48 orësh, si dhe brenda afatit ligjor do të ushtrohet edhe kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit dhe do të ndërmerren të gjitha veprimet e tjera hetimore me qëllim të ndriçimit të kësaj çështje penale, pasi që dyshohet se është i përfshirë edhe një i dyshuar tjetër, i cili për momentin gjendet në arrati.