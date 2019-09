Investohen 5 milionë euro për ndërtimin e Qendrës Multifunksionale në Ferizaj

Komuna e Ferizajt dhe Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi dhe bashkëfinancimi për ndërtimin e Qendrës Multifunksionale.

Ky projekt i cili do të ndërtohet në qytetin e Ferizajt, arrin vlerën e rreth 5 milionë euro, ndërsa do të ketë hapësira për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore si: sallë koncertale, sallë teatrale, hapësira për galeri si dhe Muzeu i Qytetit.

Ministri në detyrë i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi u shpreh i kënaqur që në fund të mandatit të tij, po mundësohet edhe realizmin e këtij projekti kapital i cili sipas tij arrin vlerën rreth 5 milionë euro. Gashi bëri të ditur se ky është projekti i parë në Kosovë i këtij lloji.

“Është projekti i parë në Republikën e Kosovës, e tha edhe kryetari e ka një kosto prej rreth 5 milionë euro. Është një projekt i cili ngërthen në vete hapësira për zhvillimin e aktiviteteve kulturore, rinore dhe sportive, në mesin e të cilave do të ketë edhe një sallë prej 840 ulëseve , pastaj pjesa ose hapësira për galeri. Gjithashtu pjesë e Qendrës Multufunksionale do të jetë edhe Muzeu i Qytetit, po ashtu salla koncertale edhe salla teatrale”, tha ai.

Gashi bëri të ditur se ky nuk është projekti i vetëm për qytetin e Ferizajt. Tha se janë edhe 10 milionë euro që parashihen të investohen për projekte të ndryshme kulturore e sportive për këtë komunë.

Sigurisht që ky nuk është projekti i vetëm në këtë qytet që po investojmë. Pra janë edhe rreth 10 milionë euro që në vitin 2019-2020 dhe 2021 parashihen të investohen në këtë qytet të bukur të Republikës së Kosovës, Siç e dini muaj më parë kemi nënshkruar edhe memorandume të ndryshme për sa i përket edhe renovimit të stadiumit të qytetit, pastaj jemi në finalizim të sallës së sporteve dhe sallës së panaireve në fshatin Greme, gjithashtu edhe renovimi i teatrit aktual që është gjithashtu një investim i joni i përbashkët por shumë i rëndësishëm duke e pas parasysh se Ferizaj, komuniteti artistik në Ferizaj kanë një traditë jashtëzakonisht të mirë edhe të zhvillimit të aktiviteteve të ndryshme kulturore”, tha Gashi.

Ministri në detyrë rikujtoi se në Ferizaj MKRS-ja ka mbështetur edhe shumë festivale si dhe organizmin për herë të parë të Panarit të librit.

Ndërsa kryetari i Komunës së Ferizajt Agim Aliu, se rëndësia e këtij projekti është e madhe dhe se një projekt i tillë i ka munguar shumë komunitetit artistik në Ferizaj.

Tha se me ndërtimin e Qendrës Multifiunksionale, Ferizaj do të shndërrohet në një kryeqytet kulturor.

“Sot me ministrin nënshkruam një projekt unik, një projekt që mungon në gjithë Republikën e Kosovës, e që do të fillojë procedurat e prokurimit në Ferizaj që ka të bëjë me sallën koncertale, respektivisht me Qendrën Multifunksionale. Ishte një projekt i synuar kaherë, por ja që sot me nënshkrimin dhe siç e dini si pjesë e kodit buxhetor, përfunduam edhe atë që fillon si procedurë e prokurimit. Është një projekt që do të ketë një vlerë afërsisht 5 milionë euro, por mbi të gjitha nuk është rëndësia te vlera materiale. Rëndësia e një projekti të tillë të munguar është ajo se plotëson nevojat, kërkesat e grupeve artistike e që jo rastësisht Ferizajn e kanë shndërruar në një kryeqytet kulturor”, tha Aliu./KsP/