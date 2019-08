Vihet guri i themelit të shkollës “Heronjtë e Dukagjinit” në Gllogjan të Deçanit

Në Gllogjan të Deçanit është vënë gurthemeli i shkollës fillore ‘Heronjtë e Dukagjinit’.

Të pranishëm në vendosjen e këtij gurthemeli ishin edhe ministri në detyrë i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Shyqiri Bytyqi, si dhe kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj.

Ministri Bytyqi tha se është obligim institucional që të investohet në këtë pjesë të Kosovës, kur dihet se Gllogjani i dha shumë jo vetëm rrethinës por të gjithë vendit.

“Është kënaqësi gjithmonë të jesh në Gllogjan, është privilegj të jesh në Gllogjan, Gllogjanin heroik i cili dha shumë jo vetëm për këtë rrethinë por dha shumë për krejt Kosovën dhe kjo është kënaqësi të jesh në mesin e këtyre qytetarëve. Në ditët e vështira kur ishte vështirë të frymohej shqip, ata ishin në ballë që ta mbronin edhe gjuhën edhe vendin dhe sot jemi këtu ku mund të bëjmë mrekullira për vendin tonë sepse e kemi obligim për ata të cilët e dhanë më të shtrenjtën, pra jetën e tyre”, tha Bytyqi.

Ndërsa kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj, tha se i është dashur shumë punë që të rimëkëmbë infrastrukturën e Deçanit me rrethinë. Madje tha se Deçani ka qenë një qytetet pothuajse inekzistent.

“Për neve është një ditë e gëzueshme sot sepse dalëngadalë si proces, e thash edhe njëherë Ministrit, Deçani e ka trashëgu një qytet pothuajse inekzistent e që ska pas as shpi as shkollë, e as institucione publike. Është dashur me rilindë jetën në këtë vend dhe dalëngadalë si proces kemi ardh deri këtu, dhe sot jemi në këtë proces gjithashtu duke përmbyll një cikël në infrastrukturën shkollore”, tha ai.

Lumnije Avdijaj, drejtoreshë e shkollës ekzistuese, “Heronjtë e Dukagjinit”, tha se investimi në arsim është thelbi i së ardhmes.

Më pas Bytyqi e Ramosaj kanë inspektuar edhe punimet që po zhvillohen në objektin përcjellës të Shkollës Fillore, “Isa Boletini”, në Isniq.

Ata u njoftuan për së afërmi me fazën e punimeve dhe me procesin e ndërtimit te këtij objekti./ksp