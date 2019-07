Sipas MI-së, brenda 10 ditësh përfundon projekti për kyçje në Urën e Llazicës

Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit Pal Lekaj, të mërkurën përuroi fillimin e punimeve në realizimin e hyrje-daljes së Llozicës, kyçje e cila garanton sigurinë e komunikacionit përgjatë rrugës Nacionale N9, Prishtinë – Pejë dhe banorëve të kësaj ane.

Kyçja e kësaj pjesë është kërkesë e kahmotshme e banorëve të kësaj ane. Lekaj, siç njofton komunikata nga kjo Ministri, kërkoi nga punëkryesi që punimet të realizohen sipas planit dinamik të paraparë, në mënyrë që sa më parë të përfundohet kjo hyrje dalje me rëndësi për sigurinë e komunikacionit dhe banorëve të këtij lokaliteti.

Hyrje – dalja e Llozicës do të realizohet në kuadër të mirëmbajtjes së rrugëve, ka vlerë afër 100 mijë euro dhe do të përfundojë brenda 10 ditësh.

“Projekti do të realizohet me standardet më të larta të sigurisë rrugore, do të garantojë lëvizje të sigurt në këtë segment rrugor dhe hyrje dalje për banorët e Llozicës dhe fshatrave tjera që lidhen me rrugën Nacionale N9” përfundon njoftimi.