Fushë Kosova bëhet me sistem furnizimi me ujë të pijes 24 orë

Është inauguruar sistemi i ujit të pijes në Fushë-Kosovë, në të cilin u investuan rreth gjysmë milion euro.

Aty u bë thirrje që të mos keqpërdoret uji i pijshëm.

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, tha se shumica e keqpërdorimit të ujit bëhet përmes kyçjet ilegale në rrjet, ndërsa këtë investim e quajti të jashtëzakonshëm.

“Është investim jashtëzakonisht i rëndësishëm për vendin, investim rreth gjysmë milion euro që përfshinë rreth 50 mijë banorë, me të vërtetë investim i qëlluar sepse investimi nuk është aq i madh sa është puna e mirë për vendin dhe qytetarët. E di që kemi premtuar më shpejtë, por ndodhi pak më gjatë pro kryesorja është që qytetarët kanë ujë të pijes. I bëj thirrje qytetarëve që të mos e keqpërdorin ujin sepse ne sot përballemi me humbje jashtëzakonisht të mëdha të ujit të pijes. Mbi 50 për qind që përpunohet, prodhohet humb, nuk faturohet, shumica për shkak të kyçje ilegale. Ndaj këtu është kërkesa jonë kryesore që çmimi i ujit nuk është shumë i shtrenjtë, me rendësi është burimi i jetës për të gjithë ne, është me rëndësi të mos keqpërdoret”, ka thënë Lluka.

Kryetari i Komunës së Fushë Kosovës, Burim Berisha, tha se shpreson që tashmë të kenë ujë të pijes 24 orë, kurse vlerësoi se ky është investimi më i madh që nga paslufta. “Shpresojmë që Fushë Kosova do ketë 24 orë ujë në përpjekje nga kompania, komuna dhe qytetarët që do jenë të përgjegjshëm në shpenzimin e ujit. Ky është nga sukseset më ë mëdha pas luftës”, tha ai.

Kryeshefi i Ujësjellësit, Ilir Abdullahu, bëri thirrjen e njëjtë tek qytetarët për mos keqpërdorim të ujit. “Qytetarët e Fushë Kosovës e kanë shijuar këtë dhe po bëhet punë e mirë. Kemi nevojë nga qytetarët që të mos e keqpërdorin ujin”, tha ai.