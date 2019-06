Klinasit duan ujë dhe asfalt

Komuna e Klinës ka nisur të mërkurën mbajtjen e takimeve publike me qytetarët e saj për të diskutuar lidhur me projektet me prioritet për periudhën 2020-2022 dhe planet për buxhetin për të njëjtën periudhë trevjeçare të Kornizës Afatmesme Buxhetore.

Në takimin e parë Komuna i ka informuar qytetarët për buxhetin që do ta ketë në dispozicion tre vjetët e ardhshëm, kurse qytetarët kanë paraqitur kërkesat e tyre se çfarë duan që Komuna të investojë në vendbanimet e tyre, transmeton Koha Ditore.

Drejtori i Financave, Aziz Desku, ua ka prezantuar buxhetin, ku sipas tij për vitin 2020 buxheti i Komunës së Klinës planifikohet të jetë mbi 11 milionë euro dhe se krahasuar me vitin 2019 buxheti parashihet të ketë rritje për 1 milion euro. Ndërsa për vitet pasuese, 2021 dhe 2022, buxheti i Komunës, sipas tij, parashihet të rritet me nga 400 mijë euro për secilin vit.

Në këtë debat për planifikim buxhetor për vitet 2020-2022, qytetarët kanë paraqitur kërkesat dhe nevojat e tyre për përcaktimin e prioriteteve të investimeve të Komunës, ku kërkesat ishin të fokusuara kryesisht në projektet që kanë të bëjnë me rregullimin e infrastrukturës rrugore, me zgjidhjen e problemit me ujë të pijshëm dhe me ndërtim të rrjetit të kanalizimit....(Më shumë, sot në "Kohën Ditore")

