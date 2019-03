Gjilani pa masa për uzurpatorët e pronës publike, Vitia i ndjek penalisht

Drejtoria e Kadastrës, Gjeodezisë dhe Pronës në Komunën e Gjilanit ka regjistruar 37 raste të uzurpimit të pronës komunale, porse asnjë aksion për lirimin e tyre nuk është ndërmarrë, shkruan sot “Koha Ditore”.

Në raportin e punës për vitin 2018 të Drejtorisë, krejt çfarë ishte paraqitur ishte verifikimi i dy pronave për uzurpim.

Por në lidhje me uzurpimet nuk ka dashur të flasë drejtori për kadastër dhe gjeodezi, Sadudin Berisha, me arsyetimin se është i zënë me angazhime personale dhe se nuk mund të japë një përgjigje brenda ditës. “Jam rrugës dhe kam disa angazhime personale dhe ndërkohe mundesh me dalë nesër”, ka thënë ai.

