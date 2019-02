Prizreni synon investimet nga diaspora dhe përkrahjen e bizneseve të reja

Komuna e Prizrenit synon tërheqjen e investimeve nga diaspora dhe shtimin e bashkëpunimit të tyre me bizneset vendore. Paralelisht me këtë do të ketë përpjekje për mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të reja me grante, shkruan sot Koha Ditore.

jetësimin e këtyre dy objektivave, lidershipi komunal ka formalizuar bashkëpunimin me dy organizata të ndryshme.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, ka theksuar se mundësia më e madhe e kësaj komune për investime direkte vjen nga diaspora, prandaj edhe është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit me shoqatën "Germin", që ka ekspertizë në këtë fushë.

