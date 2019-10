Johnsoni thërret zgjedhjet më 12 dhjetor për kapërcimin e ngërçit rreth Brexitit

Kryeministri britanik, Boris Johnson, ka thirrur të enjten mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme më 12 dhjetor në përpjekjen e tij më të fundit për ta kapërcyer ngërçin më se trevjeçar rreth Brexitit, duke e jetësuar kësisoj synimin që ka pasur kaherë, por që deri më tani nuk ka mundur ta çonte përpara në Parlament.

Në një letër dërguar liderit të laburistëve, Jeremy Corbyn, Johnson ka thënë se do t’i ofrojë Parlamentit kohë shtesë për ratifikimin e marrëveshjes së tij të Brexitit arritur me Bashkimin Evropian, por se ligjvënësit paraprakisht do të duhet t’i japin mbështetje opsionit të zgjedhjeve të dhjetorit. Kjo është përpjekja e tretë e kryeministrit për t’i imponuar votimet e parakohshme në kuadër të procesit të lodhshëm të Brexitit, të prodhuar nga vota e britanikëve pro divorcit me BE-në në referendumin e 2016-s.

Vetëm një javë para afatit të shkëputjes së rrugëve të Londrës me bllokun evropian, liderët e BE-së janë shprehur të gatshëm për t’ia siguruar Johnsonit shtyrjen e datës, ndonëse ai vetë vazhdimisht ka thënë se nuk e dëshiron një gjë të tillë, por se është shtrënguar ta kërkojë bazuar në ligjin e kaluar ditë më parë në Parlament. BE-ja ka paralajmëruar miratimin e shtyrjes, por ende nuk dihet se sa i gjatë do të jetë afati meqë nuk ekziston një pajtim lidhur me këtë çështje mes vendeve anëtare.

Ekipi i Johnsonit i konsideron zgjedhjet si mënyrën e vetme për kapërcimin e ngërçit, pasi që Parlamenti votoi në fillim të javës në favor të marrëveshjes ama vetëm pak minuta më vonë e hodhi poshtë propozimin e tij për ratifikim brenda tre ditësh. Po të mbështetej propozimi për votim në procedurë të përshpejtuar, atëherë afati fillestar për divorc më 31 tetor do të mund të jetësohej.

Problem tani është se Johnsoni ka dështuar dy herë më parë që t’i sigurojë numrat për kalimin e opsionit të zgjedhjeve, meqë i nevojitet mbështetja nga dy të tretat e 650 ligjvënësve.