Zaev propozon zgjedhje të reja, thotë se të demotivuar do të vazhdojnë me reforma

Pas vendimit për mos dhënien e datës për hapjen e negociatave me BE-në, kryeministri Zoran Zaev ka njoftuar se do të propozojë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare.

“Para dy ditësh Brukseli na bëri padrejtësi, ne kemi kryer të gjitha obligimet. Ata nuk e mbajtën fjalën dhe nuk dhanë datë. Ky është një gabim historik i Evropës. Falënderojmë shumicën e liderëve të Evropës. Ky është një vendim i Evropës dhe problemeve të tyre të brendshme. Ne jemi përgjegjës dhe kjo kërkon nga ne vendim serioz, secili politikan duhet të jetë përgjegjës, dal me përgjegjësi para qytetarëve. Ëndrra evropiane e Maqedonisë nuk do të shuhet. Për këtë marr përgjegjësi, organizojmë zgjedhje të parakohshme parlamentare, ky do të jetë edhe propozimi im në mbledhjen e liderëve”, tha mes tjerash Zaev.

Ai mes tjerash tha se reformat në vend duhet të vazhdojnë dhe se vendi duhet që të vazhdojë me implementimin e marrëveshjeve e sidomos me Greqinë.

“Duhet më shumë të vazhdojmë me reformat pasi që aspiratat tona për BE nuk janë vetëm për t’u anëtarësuar ne duhet të sjellim Evropën tek qytetarët. Nëse jemi të mençur do t’iu tregojmë të gjithëve se kështu të demotivuar do të vazhdojmë me reformat. Sepse vetëm kështu qytetarët do të ndjejnë Evropën. Marrëveshja e Prespës gjithsesi se do të vazhdojë me siguri që është bërë për Evropën por që kemi leverdi ekonomike, Marrëveshja duhet të vazhdojë të implementohet”, ka thënë Zaev, raporton Alsat.

Në pyetjen për qëndrimin skeptik të presidentit francez Makron për zgjerimin e BE-së, Zaev tha se nuk ka dilema dhe se Maqedonia e Veriut një ditë të bëhet anëtare e BE-së.

“Këtu do të bëhet si Evropë, kështu që duhet ta vazhdojmë. Delegacioni evropian do të vazhdojë të qëndrojë këtu. Unë i kuptoj dilemat e Francës por 27 shtete ishin pro. Evropa është bërë me qëllime të jetë e fortë. Mbrëmë më janë lajmëruar gati se të gjithë liderët për të na inkurajuar”, tha mes tjerash Zaev.