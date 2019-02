Pence: SHBA mbështet 100 për qind Juan Guaidon

Administrata Trump mbështet “100 për qind” presidentin e përkohshëm të Venezuelës, Juan Guaido, tha nënpresidenti Mike Pence, pasi njoftoi një ndihmë të re financiare për popullin venezuelian.

“Ne qëndrojmë me ju, dhe së bashku me të gjitha kombet e mbledhura sot dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë me ju derisa të rivendosen demokracia dhe liria”, tha zoti Pence në një fjalim të mbajtur përpara Grupit Lima, pas një takimi trepalësh në Bogota të Kolumbisë me zotin Guiado dhe presidentin kolumbian Ivan Duque. Zoti Pence tha se presidenti i Venezuelës, Nikolas Maduro, “duhet të largohet”.

Gjatë qëndrimit në Bogota, nënpresidenti Pence dhe udhëheqësit rajonalë diskutuan strategjinë për të shpejtuar largimin e Maduro dhe mënyrat e futjes në Venezuelë së ndihmave humanitare që po grumbullohen në kufirin e Brazilit dhe Kolumbisë, ku furnizimet e ushqimit dhe ilaçeve janë të pakta.

“Ne kemi vendosur sanksione në mbi më shumë se 50 zyrtarë të lartë, si dhe në kompaninë shtetërore të naftës Venezuelë, PDVSA, për të ndaluar miqtë e Maduro-s që të pasurohen në kurriz të popullit venezuelian”, tha zoti Pence, duke vënë në dukje se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të vazhdojnë presionin financiar dhe diplomatik mbi regjimin e Maduro-s.

“Është privilegji im të njoftoj se Shtetet e Bashkuara do të sigurojnë 56 milionë dollarë shtesë për të mbështetur partnerët tanë në rajon, në ndihmë të popullit venezuelian”, tha nënpresidenti amerikan.

Takimi i Grupit Lima u mbajt pas një fundjave trazirash dhe dhune në kufijtë e Venezuelës me Kolumbinë dhe Brazilin, ku trupat ushtarake besnike të Maduros bllokuan shpërndarjen e furnizimeve mjekësore dhe ushqimore. Maduro këmbëngul se ndihma është pretekst për një pushtim të armatosur të Shteteve të Bashkuara.

“Besnikët e Maduros u kthyen kundër popullit të tyre. Ndërkohë që bota i sheh, ata i vunë zjarrin kamionëve të ngarkuar me ushqime dhe ilaçe të nevojshme për popullin venezuelian,” tha nënpresidenti Pence në fjalimin e tij.

Përdorimi i forcës

Juan Guaido i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të marrë në shqyrtim “të gjitha opsionet” për të zgjidhur krizën e Venezuelës. Retorika e tij është e ngjashme me atë të Presidentit Trump, i cili ka thënë se “të gjitha opsionet mbeten gjithmonë në tryezë”.

“Të gjitha burimet politike dhe diplomatike janë shteruar. Tani çfarë mund të bëjmë si rajon për të mbështetur Venezuelën?” tha ai në komentet të hënën.

Një zyrtar i lartë i administratës nuk pranoi të komentonte për përdorimin e forcës përveç se tha se Shtetet e Bashkuara do të kenë takime me zotin Guaido dhe Grupin Lima “për të diskutuar hapat e ardhshëm”.

Guaido u shpall president i përkohshëm në fund të janarit dhe është njohur nga Shtetet e Bashkuara dhe dhjetëra vende të tjera si kreu legjitim i Venezuelës.

Ndihmat humanitare nuk kalojnë dot kufirin

Ndihmat e mbledhura në Kolumbi dhe Brazil nuk janë lejuar të kalojnë kufirin nga forcat e Maduros. Në një prej pikave kufitare, kamionët morën flakë dhe turma nxitoi të shpëtonte kutitë me ushqime dhe ilaçe.

Një zyrtar i Departamentit të Shtetit që shoqëron karvanin e ndihmave amerikane dhe braziliane i tha Zërit të Amerikës se dy kamionë arritën të hyjnë të shtunën në Venezuelë, por se në vazhdim u ndalën nga një postbllok ushtarak dhe u detyruan të rikthehen në territorin e Brazilit.

Një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë dhe se administrata amerikane nuk do të zmbrapset. Ai tha se “ndërsa Maduro do të fokusohet tek pikat hyrëse, mundësi të reja do të shfaqen gjetiu”.

OKB-ja dënon dhunën

Të dielën, Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së Antonio Guterres dhe drejtuesja e Zyrës së OKB-së për të Drejtat e Njeriut Michelle Bachelet bënë thirrje për shmangie me të gjitha mënyrat “të dhunës vdekjeprurëse, e cila nuk duhet përdorur në asnjë rrethanë”.

Të shtunën, mbështetësit e Maduros qëlluan me armë ndaj njerëzve që përpiqeshin të kalonin ndihmat drejt Venezuelës, ndërsa njësitë kufitare venezueliane përdorën gaz lotsjellës dhe plumba gome.

Sipas OKB-së, “ushtrimi i tepruar i forcës nga forcat e sigurisë venezueliane, si dhe përfshirja e elementëve pro-qeveritarë”, kanë shkaktuar të paktën katër viktima të konfirmuara, si dhe mbi 300 të plagosur gjatë të premtes dhe të shtunës.

Dany Bahar, një ekspert për Venezuelën në Institutin Brookings tha se tashmë komuniteti ndërkombëtar duhet të gjejë mënyrat për të shtuar presionin diplomatik dhe financiar ndaj regjimit Maduro, si dhe “për të marrë mbështetjen e OKB-së, gjë që nuk ka ndodhur ende/VOA.