Koha e ndërrimit të sigurimeve, 50% potencial për kursim në sigurimin e makinës

Zug, Shtatorë 2019 - Sezoni i ndryshimit është afër. Ndërsa çdoherë si zakonisht kemi rritjen e vazhdueshme të premive të sigurimeve shëndetësore për të krahasuar ofertat çdo vit dhe për të ndryshuar sigurimin shëndetësor, zviceranët për çudi përtacë kur bëhet fjalë për sigurimin e makinës.

Ata përfitojnë aktualisht premi të ulëta dhe potencialet e kursimit rrjedhimisht janë të larta, sidomos për ata që vozisin më pak, janë udhëtarët e transportit publik dhe vozisin të dielën, një ndryshim i sigurimit do të ishte i vlefshëm. kasko2go - një "startup"firmë në Zug- nga pranvera e këtij viti ka revolucionarizuar tregun e sigurimeve të makinave dhe ofron deri në 50% premi më të ulëta se konkurrentët e saj, për këtë grup të synuar. Kjo arrihet duke përdorur të dhënat e inteligjencës artificiale dhe telematike dhe duke marrë parasysh sjelljen individuale të vozitjes.

Një studim i kryer nga bonus.ch verën e kaluar tregon se vetëm 7% e pjesëmarrësve ndërruan sigurimin e makinës në fillim të vitit 2018. Nëse zviceranët i ikën përtacisë që kanë ndaj sigurimit të makinave, ata mund të zbusin një pjesë të konsiderueshme të rritjes së pakontrolluar të kostove të sigurimit shëndetësor.

Me një ndryshim të sigurimit për shoferët kasko2go mund të priten deri në 50% kursime premie. Por ia vlen që të reagojmë shpejt: shumë polisa të sigurimit mund të ndërpriten në fund të vitit kalendarik por me ndërprerje kontrate tre muaj më parë. Nëse ndërprerja me shkrim e kontratës nuk arrin në sigurim tuaj para datës 30 shtator, sigurimi do të zgjatë kontratën heshtur edhe për një vit.

Shoferët që vozisin më pak paguajnë premi shumë më të ulëta

Falë të dhënave të inteligjencës artificiale dhe telematikës, zgjidhja inovative nga kasko2go ofron një vlerësim real në kohë të vozitjes së makinës dhe një alternativë shumë më të favorshme ndaj sigurimit klasik. Llogaria bëhet në baza mujore sipas kilometrave të kaluara dhe në zbritje në preminë e dakorduar. Nga kushtet e sigurimit tërheqës përfitojnë sidomos shoferët që vozisin më pak, si udhëtarët e transportit publik dhe shoferët e së dielës, sepse do të paguajnë vetëm ato kilometra që kanë drejtuar në mënyrë efektive.

Llogaritet sjellja e vozitjes së makinës, jo kombësia

Sot ende ndodh që disa kategori personash të paguajnë më shumë se sa të tjerët për sigurimin e makinës, thjesht për shkak të kombësisë ose moshës së tyre. Nuk ka rëndësi se sa ata në mënyrë efektive vozisin dhe sa janë të vëmendshëm, shoferë të sigurt ose vozisin me shpejtësi të pamatur. Në kasko2go, nga ana tjetër, të parët shpërblehen me premi të ulëta.

Të gjitha në një aplikacion "App"

Ndryshe nga sigurimet tradicionale, premitë paguhen direkt nga kartela kreditore çdo muaj pa bezdisur me dokumente në letër. Teknologjia është e thjeshtë dhe kompakte në "smartphone". Aplikacioni falas mund të shkarkohet pa detyrim në App Store ose Google Play.

"Me konceptin e saj novator, kasko2go është aq i thjeshtë e i lehtë dhe ofron vlerë shtesë për të gjithë. Kushdo që kërkon një alternativë bashkëkohore, të përballueshme dhe të ndershme ndaj sigurimit tradicional, do të gjejë atë që po kërkon", thotë themeluesi i kasko2go dhe CEO i Gjeneral Man. "Dhe trajtimi është shumë i thjeshtë: shkarko aplikacionin, futi të dhëna, zgjidhe tarifën, vozitë".

Rreth kasko2go AG

kasko2go është një ofrues inovativ i zgjedhjeve të sigurimit, që synon të promovojë kulturë në vozitje të sigurt në shoqëri. Falë vlerësimeve të AI-së me modele të zhvilluara sipas individit dhe në bazë telematike BIG-DATA të të dhënave,me “Pay As-you-drive” dhe “Pay-How-You-Drive”, kasko2go ul preminë e sigurimit deri në 50 për qind.

Që nga prilli 2019 kasko2go së bashku me partnerin e sigurimeve “Dextra2” ofron në Zvicër një aplikacion – sigurim revolucionar të makinës, i cili llogarit preminë e sigurimit të automjetit duke u bazuar në sjelljen personale të vozitësit.

Në mbarë botën kasko2go tashmë ka më shumë se 150.000 klientë, të cilët përdorin këtë sistemin inovativ. Kompania me qendër në Zug u themelua në vitin 2017 dhe punëson mbi 60 veta.

Në mesin e të punësuarve brenda grupit janë shumë inxhinierë, shkencëtarë dhe specialistë të sigurimit www.kasko2go.com.

(Artikull i sponsorizuar nga Kasko)