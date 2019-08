Veturat më të shpejta e shtrenjta të policisë në botë

Veturat e policisë kanë bërë një rrugë të gjatë. Me kaq shumë automjete të fuqishme në rrugë, është e natyrshme që policia në të gjithë botën të përshtatet dhe garojë me kriminelët, në mënyrë që t’i kapë ata.

Një kriminel me një super makinë mund të largohet lehtë kur ndiqet nga automjeti mesatar i policisë, por për fat të mirë, ato ditë kanë kaluar shumë kohë në disa prej shteteve të huaja. Angazhimi në ndjekje të një veture është gjithmonë një aktivitet i rrezikshëm për policinë, por tani shumë forca policore kanë automjete në flotat e tyre që i lejojnë ata të performojnë më mirë se kurrë. Shikoni shtetet , ku policia ka super vetura.

Ford Taurus, Shtetet e Bashkuara- Ford Taurus është një automjet i shpejtë dhe i furishëm për zbatimin e ligjit. Krenohet me një motor 3.5L V6 dhe ka një shpejtësi më të lartë prej 210 km/h.

Nissan Skyline GT-R , Emiratet e Bashkuara Arabe- Duke shfaqur një motor të fuqishëm 3.8L me dy motorë turbina me motor V6 me një fuqi të madhe prej 565 kuaj fuqi, policia e Abu Dhabit është e përgatitur për gjithçka!

Lotus Evora, Mbretëria e Bashkuar- Me një motor V6 3.5L, me 280 kuajfuqi, policia britanike mund të ndjekë me lehtësi kriminelët.

Mercedes-Benz Brabus Rocket, Gjermani- Forcat e policisë gjermane zotërojnë një nga makinat më të mira të prodhuara në vend. Një motor 6.3L V12, i jep kësaj “kafshe” një shpejtësi prej 365.7 km / h

Lamborghini Gallardo, Itali- Policia e shtetit italian nuk ka asnjë problem në ndjekjen e kriminelëve pasi ka në dispozicion Lamborghini Gallardo LP560-4. Kriminelët nuk ka shumë të ngjarë të shpëtojnë nga një makinë me një motor V10, 560 kuajfuqi dhe shpejtësi maksimale deri në 325 km/orë./tch