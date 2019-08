Mercedes “freskon” GLE Coupe

Coupe i ridizajnuar SUV do të debutojë në 28 gusht, dhe audienca do ta shohë për herë të parë në Panairin e Frankfurtit në shtator.

Mercedes do të publikojë fotografi dhe detaje teknike paraprake të GLE Coupe të mërkurën.

Ndërhyrje më pak stilistike priten në pjesën e jashtme të automjetit, ndërsa pjesa e brendshme do të kopjohet kryesisht nga Mercedes GLE standard, duke përfshirë një panel të madh me instrumente digjitale 12.3-inç dhe ekran të sistemit multi-media me të njëjtat dimensione.

Motorizimi do të përbëhet nga një benzinë me 4 cilindra 2.0 me 258 kuaj fuqi, si dhe 3.0 litra me 6 cilindra që sigurojnë 367 kuaj fuqi.

Sa i përket motorit me naftë, GLE 300d Coupe me 245 kuaj fuqi ka të ngjarë të dalë në ofertë edhe me dy variante tjera - 272 dhe 330 kuaj fuqi.

Më vonë, variantet AMG do të arrijnë gjithashtu me 435 dhe 612 kuaj fuqi.