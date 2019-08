Zbulohet Volkswagen Tiguani i ri me dizajn radikal

Volkswagen Tiguan tani është vetura më e shitur në botë e prodhuesit gjerman, me mbi 850 mijë ekzemplarë të shitur vetëm në 2018-ën.

Volkswagen tani ka vendosur që këtë SUV ta bëjë në formë coupeje, por prapë kapaciteti i tij nga brenda mbetet i pa ndryshuar, rreth 470 litra, por që tani është më i gjatë rreth 25cm, transmeton Koha.net.

Shefi i dizajnit të VW, Klaus Bischoff së bashku me ekipin e tij janë lejuar që të krijojnë dizajn radikal në Tiguanin e ri, i cili do të ofrohet edhe si version hibrid (me motor me benzinë si dhe me një tjetër elektrik).