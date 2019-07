Renaulti prezanton Capturin e ri, vjen me teknologji të re

Prodhimi i gjeneratës së parë të modelit Captur të Renaultit ka filluar në vitin 2013 dhe në vitin 2017 është prezantuar versioni i ristilizuar i saj.

Pavarësisht konkurrencës së madhe në segmentin e Crossoverëve për qytet, në të cilin kohëve të fundit janë futur Volkswagen T-Cross dhe Skoda Kamiq, Renaulti sot ka prezantuar zyrtarisht gjeneratën e re të Capturit, transmeton Koha.net. Capturi i ri do të duhej të vazhdoj shitjen e suksesshme sikurse paraardhësi i tij, kopjet e të cilit nga viti 2013 janë shitur 1.2 milion klientëve.

Sa i përket dizajnit, Captur II vjen me interier modern, sistemin për informim dhe argëtim (Infotainment) të gjeneratës së fundit si dhe me sistemet tjera që ndihmojnë shoferin.

Gjithashtu, Captur II vjen edhe me sistemin multimedial të Renaultit Easy Link (me ekran deri në 9.3-inç), sistemin Multi-Sense, ekranin digjital TFT prej 7 ose 10-inç, si dhe me të ashtuquajturën “konzolën fluturuese” (një pjesë rreth dorezës së marshit e cila është e ngritur për të përmirësuar ergonominë).

Renault Captur II bazohet platformën e gjeneratës së re CMF-B dhe ky prodhues francez thotë se Capturi i ri ka 85 për qind të pjesëve të reja në krahasim me paraardhësin e tij, po ashtu, vjen me më pak peshë, aerodinamikë më të mirë si dhe me izolimin e përmirësuar të zhurmës.

Gjithashtu, Capturi i ri është 1.1 metër më i gjatë se Capturi aktual dhe 0.2 metra e ka më të gjatë boshtin e rrotave, kështu që ofron hapësirë më shumë për pasagjerët në pjesën e pasme si dhe bagazhin e ka me kapacitet prej 536 litra.

Ky Crossover i ri i Renaultit, po ashtu, do të ketë sistemin e kamerave prej 360 shkallë, sistemin automatik të frenimit, sistemin për identifikimin e këmbësorëve dhe biçiklistëve, sistemin audio “Bose”, çatinë panoramike, set të rrotave 18-inç nga alumini, dritat Full-LED, etj.

Renaulti do t’i ofrojë Capturin e ri klientëve me 11 ngjyra për eksterier (duke përfshirë ngjyrën e re të portokalltë “Atacama”, të kuqe “Flame” dhe të kaltër “Iron”), katër çati kontraste dhe 3 paketa për personalizim.

Sa i përket gamës së motorëve, Captur II do të jetë në dispozicion me motorin TCe 100 (motori benzinë Turbo 1.0-litër me tre cilindra e kapacitet prej 100 kuajfuqi), TCe 130 (benzinë me 130 kuajfuqi, në kombinim me marshin manual me 6 shpejtësi ose marshin e ri EDC me 7 shpejtësi), TCe 155 (Turbo-benzinë 1.3-litër me 155 kuajfuqi, në kombinim me marshin EDC me 7 shpetjësi), si dhe motori dizel 1.5-litër Blue dCi me kapacitet prej 95 dhe 115 kuajfuqi (versioni më i dobët vjen me marshin manual me 6 shpejtësi, ndërsa ai më i fuqishëm me marshin EDC me 7 shpejtësi.

Gjithashtu, thuhet se Renault Captur II gjatë vitit të ardhshëm do të jetë në dispozicion edhe në version plug-in hibrid, i cili vetëm me motorin elektrik do të mund të udhëtojë deri në 45 kilometra me një shpejtësi mesatare prej 135 km/h.