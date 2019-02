Kahn Design prezanton Defenderin e ri “super hero”

Kompania e njohur britanike, Kahn Design, dhe nën-brendi i saj Chelsea Truck Company prezantojnë edhe një model tjetër të modifikuar të Land Rover Defenderit.

Projekti i tyre më i ri quhet Chelsea Truck Company Silver Superhero Defender, dhe është i bazuar në Land Rover Defender 2.2 TDCI 110 Hard Top.

Foto: Kahn Design

Foto: Kahn Design

Foto: Kahn Design

Foto: Kahn Design

Foto: Kahn Design

Modeli i ri vjen me eksterier me ngjyrë argjendi dhe detaje ngjyrë të zezë “Satin”, çatinë “Old England White”, mbrojtësit anësor të zgjeruar, dritat e përparme “Shadow Chrome”, maskën e përparme “X-Lander”, mbrojtësin e përparmë të ri me drita të integruara, vrima për ajër dhe mbajtësin e gomës rezervë “Chelsea Truck Company” , transmeton Koha.net.

Gjithashtu, Defenderi “super hero” vjen edhe me set të ri të rrotave “Mondial” prej 20-inç me ngjyrë të zezë “Volcanic” e goma “Cooper Discoverer A/T3” prej 275/55/20, sistemin e ri të shkarkimit të gazrave, amortizatorët e rinj, ulëset GTB me lëkurë ngjyrë të zezë, orën “Churchill”, timonin “Kahn” dhe pedalet nga alumini.

Chelsea Truck Company Silver Superhero Defender në Britani të Madhe kushton 49.999 funte.