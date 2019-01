Kompania kineze debuton me dy supervetura në Gjenevë

Prodhuesi i ri kinez, Aiways, pritet të debutojë me dy vetura në panairin që do të mbahet në Gjenevë.

SUV-i krejtësisht elektronik, i quajtur U5, do të veprojë si alternativë më e lirë e Mercedes EQC ose e Audi e-Tronit. Aiways pohon se ka një veturë që një bateri mund të përshkojë deri në 460 kilometra dhe shpejtësi maksimale deri në 220 kilometra në orë, transmeton Koha.net.

U5 do të vijë me baterinë e parë me inteligjencë artificiale, që mundëson edhe 62 milje shtesë. Trupi i kësaj veture është i përbërë nga alumini dhe çeliku, që do të thotë se Aiways ofron siguri të lartë për pasagjerët e saj.

Aiways gjithashtu do të lansojë edhe veturën e parë elektrike me metanol. E quajtur Nathalie, modeli përdor metanolin për të gjeneruar elektricitet.