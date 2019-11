LVV-ja s’ia ofron LDK-së asnjë ministri si kundërpeshë për postin e kryeministrit

Nuk do të ketë kundërpeshë për postin e kryeministrit, kanë thënë të enjten në Lëvizjen Vetëvendosje (LVV), subjekt ky që, sipas rezultatit preliminar të publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka siguruar më së shumti vota në zgjedhjet e parakohshme të 6 tetorit. Prandaj, nuk do të kalkulojë me këtë post, kur në rend dite të vihet ndarja e pushtetit me Lidhjen Demokratike (LDK), të cilën parti e sheh partner në qeverisje.

Besnik Bislimi, nënkryetar i LVV-së, ka treguar pse do të refuzohet çfarëdo negociate që lidhet me kundërvlerën për pozitën e të parit të ekzekutivit, shkruan sot Koha Ditore.

“Posti i kryeministrit në asnjë rrethanë nuk është pjesë e diskutimeve. Ky post nuk negociohet meqë është përcaktuar me votë”, i ka thënë gazetës Bislimi. “Rrjedhimisht as mund të tregtohet e as balancohet me diçka tjetër”.

Mbështetur në rezultatet përfundimtare të publikuara të enjten nga KQZ-ja, LVV-ja ka siguruar 26.15 për qind të votave, e pasuar nga LDK-ja me 24.45 për qind. Kjo përqindje, të parës ia siguron 32 deputetë, e të dytës 29. Kësisoj, subjektet në mandatin që ndodhet në përmbyllje ishin në opozitë, tani bashkërisht kanë siguruar shumicën prej 120 ulëseve sa i ka Kuvendi.

Edhe për kah numri i votave që kanë siguruar kandidatët për deputetë që ishin të nominuar për kryeministër, prin ai i LVV-së. Albin Kurti ka marrë gjithsej 183.868 vota, ndërsa e nominuara e LDK-së, Vjosa Osmani, 176.188 vota.

Imer Mushkolaj është publicist dhe thotë se, duke qenë se posti i kryeministrit është më i rëndësishmi në Qeveri, ai shton apetitet e partisë së dytë për të kërkuar më shumë hise. Por, konsideron se, si kundërvlerë për të nuk duhen parë pozitat ministrore. (Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.