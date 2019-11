Moti sot në Shqipëri

Moti në Shqipëri sot do të ndikohet nga kushte relativisht të qëndrueshme atmosferike.

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën me dije se moti sot do të jetë me kthjellime por edhe alternime vranësirash kalimtare të cilat më tepër të theksuara do të jenë në zonën e jugut. Në këtë zonë gjatë orëve të mesditës do të ketë reshje shiu të dobta dhe lokale në formë pikash mbi relievet malore.

Era do të fryjë me drejtim Juglindje – Veriperëndim 1-5m/s, në bregdet deri 10m/sek.

Valëzimi në dete i forcës 3-4 ballë.

Temperaturat parashikohen: