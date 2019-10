Sipas Surroit, prej sot shteti i Kosovës ka edhe një përgjegjësi juridike për vrasjen e Deharit

Shkrimtari dhe publicisti Veton Surroi, shkruan se “Shteti i Kosovës e ka marrë Astrit Deharin të gjallë nën përkujdesjen e vet juridike dhe ia ka kthyer familjes të vdekur”.

Surroi ka thënë se deri sot kanë qenë dy përgjegjësi juridike për shtetin e Kosovës lidhur me vdekjen e Deharit, e nga raporti i sotëm zviceran, i shtohet edhe një.

“Deri më sot, shteti i Kosovës ka pasur dy rrafshe përgjegjësie juridike. Një, arrestimin e një të dyshuari për “terrorizëm” me prova që nuk kalojnë testin e dyshimit të bazuar dhe dy , dështimin në mbrojtjen e jetës së tij , mes tjerash edhe duke e mbajtur një të akuzuari për “terrorizëm” në sektor të burgut me të dyshuar për krime ordinere”, ka shkruar Surroi në facebook.

Sipas Surroit, prej sot Kosova ka përgjegjësi juridike edhe për dyshimin se me neglizhencë ka fshehur probabilitetin e vrasjes sep Deharit.

“Prej sot, me publikimin e raportit zviceran, shteti i Kosovës ka përgjegjësi juridike edhe për dyshimin se me neglizhencë apo paramendim ka fshehur probabilitetin e lartë të vrasjes së Astrit Deharit. Të tri përgjegjësitë e shtetit të Kosovës duhet të zbërthehen me një hetim të plotë e me pasoja përgjegjësie juridike, që i japin drejtësi Astrit Deharit, familjes së tij dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës”, përfundon ai.