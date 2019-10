Migrimet ilegale, pengesë serioze për liberalizimin e vizave

Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës mund të komplikohet edhe më shumë, parashikojnë njohësit e integrimeve evropiane.

Këto mëdyshje ata i mbështesin tek qëndrimet mjaft të ngurta, siç thuhet, të Francës dhe disa vendeve tjera në raport me vendet e Ballkanit Perëndimor, që u reflektuan edhe me mungesën e konsensusit për nisjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Presidenti i Francës, Emanuel Macron, tha se çështja e numrit të madh të azilkërkuesve nga vendet e Ballkanit Perëndimor, po ndikon që këto shtete po mbesin jashtë Bashkimit Evropian.

Kosova, aktualisht nuk është ende afër marrjes së statusit të vendit kandidat për në BE, por pritjet e saj janë që BE-ja të merr vendim pozitiv në lidhje me liberalizimin e vizave. Krahas problemeve me aspektet e sundimit të ligjit, një nga pengesat për Kosovën për heqjen e vizave ishte edhe numri i azilkërkuesve.

Por, bazuar në statistikat zyrtare, vërehet rënie e numrit të azilkërkueve nga Kosova drejt shteteve të BE-së.

Derisa në vitin 2015, numri i azilkërkuesve nga Kosova drejt vendeve të BE-së ishte shumë shqetësues, ky numër ka rënë dy vitet e fundit, sipas statistikave të Eurostat-it. Sipas këtyre statistikave, gjatë vitit 2018, rreth 5 mijë qytetarë të Kosovës kanë kërkuar azil në vendet e BE-së. Derisa dy vite më parë, ky numër ishte dyfish më i madh.

Ligjëruesi i së Drejtës të Bashkimit të Evropian, Artan Murati, tha për Radion Evropa e Lirë, se ka një trend në rënie, nëse krahasohet me vendet tjera, madje përfshirë edhe Shqipërinë, por prapëseprapë sipas tij, këto të dhëna për qytetarët e Kosovës, të cilët kërkojnë azil në shtetet përkatëse, janë shqetësuese.

Të plotë mund ta lexoni në REL